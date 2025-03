Thông tin chú ý vụ 2 phụ nữ lừa đồng hương đi nước ngoài... bán dâm

Lê Thị Ánh Sương và Lê Thị Giang là 2 đối tượng dụ dỗ, lừa bán người vào các nhà chứa tại Kuwait

Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã phát đi thông báo tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ trong vụ án hình sự mà cơ quan này đang tiến hành điều tra, về hành vi mua bán người.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Ánh Sương (SN 1985, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) và Lê Thị Giang (SN 1977, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy) về hành vi mua bán người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1-2024 đến tháng 2-2025, Sương và Giang đã lợi dụng nhu cầu tuyển dụng lao động nữ sang các nước Trung Đông làm việc để lừa gạt các nạn nhân.

Thủ đoạn của Sương và Giang là sử dụng mạng xã hội Facebook và các mối quan hệ cá nhân để tìm kiếm, dụ dỗ phụ nữ sang Kuwait làm việc trong các nhà hàng, giúp việc gia đình với "mức lương hấp dẫn".

Tuy nhiên, khi sang đến nơi, các nạn nhân bị Sương và Giang cùng chủ sử dụng lao động ép buộc làm "nô lệ tình dục", tham gia bán dâm trong các ổ chứa để phục vụ mục đích trục lợi bất chính của nhóm đối tượng này.

Bước đầu, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình xác định có tổng cộng 7 nạn nhân, gồm 6 phụ nữ tại Quảng Bình và 1 người ở Thanh Hóa. Tất cả đều bị Sương và Giang điều hành, kiểm soát tại Kuwait để thực hiện hành vi bán dâm.

Để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có nghĩa vụ liên quan, Công an tỉnh Quảng Bình thông báo những ai bị hại đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Hình sự - Số 9 đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới; hoặc gặp Điều tra viên Nguyễn Quang Phúc, số điện thoại 0984.111.500 - để giải quyết theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động