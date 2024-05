THEMCO 'vô địch' xứ Thanh: Thắng thầu áp đảo tại các bệnh viện Thanh Hoá

Trúng thầu hơn 3.600 tỷ ở các địa phương

Công ty cổ phần Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa (THEMCO) có trụ sở đăng ký đóng tại số 109 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Doanh nghiệp được thành lập vào năm 2000 với vốn điều lệ 9,99 tỷ đồng (năm 2016 tăng vốn điều lệ lên mức 20 tỷ đồng) do ông Nguyễn Văn Mong, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại số nhà 34, Lý Thường Kiệt, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hoá làm người đại diện kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

THEMCO trúng thầu gần như tuyệt đối tại tất cả gói thầu do BV Phổi Thanh Hoá làm chủ đầu tư mời thầu...

Những năm gần đây, THEMCO với vai trò tham gia dự thầu độc lập hoặc liên doanh đã liên tục trúng hàng loạt các gói thầu cung cấp vật tư, hoá chất, thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Đặc biệt, tại các gói thầu cung cấp vật tư, hoá chất, thiết bị y tế do do Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, Bệnh viện Phổi Thanh Hoá, Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hoá... trực tiếp mời thầu mua vật tư, hoá chất, thiết bị cho cho bệnh viện, Vật tư Thiết bị y tế Thanh Hoá là nhà thầu quen thuộc khi một mình tham gia dự thầu và trúng thầu các gói tại các bệnh viện này mà mà ít vấp phải sự cạnh tranh đến từ các nhà thầu khác.

Hàng trăm gói thầu THEMCO tham gia dự thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 3000 tỷ đồng và tốp các chủ đầu tư có mối quan hệ với THEMCO (Ảnh chụp màn hình Dauthau.info)

Dữ liệu của VietnamFiance có được, ít năm trở lại nay, THEMCO đã tham gia dự thầu 898 gói thầu và đã trúng 789 gói thầu (49 gói thầu chưa có kết quả - PV) với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 3.630,2 tỷ đồng.

Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt hơn 2.922,7 tỷ đồng. Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh đạt hơn 707,2 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt hơn 83.6% (chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)...

Nhà thầu quen thuộc tại các bệnh viện Thanh Hoá

Tại các gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị y tế do do Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, Bệnh viện Phổi Thanh Hoá, Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hoá... trực tiếp thông báo mời thầu, THEMCO tham gia dự thầu và liên tiếp trúng thầu với tỷ lệ giảm thầu “nhỏ giọt” cho ngân sách nhà nước so với giá khởi điểm.

Tổng số kết quả trúng/trượt thầu của THEMCO qua từng năm

Cụ thể, tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá, THEMCO đã tham gia dự thầu 60 gói thầu cung cấp vật tư, hoá chất, thiết bị y tế và trúng cả 60 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu hơn 5.600 triệu đồng. Phần lớn các gói thầu, Cổ phần vật tư Thiết bị y tế Thanh Hoá đã trúng thầu với vai trò được chỉ định thầu.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, THEMCO đã tham gia dự thầu 91 gói thầu cung cấp vật tư, hoá chất, thiết bị y tế đã trúng 91/76 gói thầu (2 gói chưa có kết quả) với tổng giá trị các gói thầu hơn 7.291,8 triệu đồng.

Tại bệnh viện này, phần lớn các gói thầu, THEMCO được chỉ định trúng thầu thì một số gói thầu khác còn lại doanh nghiệp tham gia dự thầu với vai trò độc lập và đã trúng thầu với tỷ lệ giảm thầu rất ít so với giá dự toán.

Cụ thể, gói thầu: Mua phổi nhân tạo, phin lọc động mạch phục vụ công tác mổ tim. Gói thầu có giá dự toán 98,5 triệu đồng, giảm 0% so với giá dự toán; gói Mua máy ly tâm, nhằm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Gói thầu có giá dự toán 58,550 triệu đồng, giảm 0% so với giá dự toán; gói thầu Dụng cụ đo huyết áp động mạch, Bộ cố định và chỉnh hình lồng ngực phục vụ công tác khám bệnh có giá dự toán 98,615 triệu đồng. THEMCO tham gia dự thầu với vai trò độc lập và trúng thầu khi giảm 0% so với giá dự toán...

Tại bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, THEMCO đã tham gia trúng 56/57 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 29,3 tỷ đồng.

Phần lớn các gói thầu tại bệnh viện mời thầu, THEMCO tham gia dự thầu và trúng thầu với phương thức chỉ định thầu hoặc trúng thầu với vai trò tham gia dự thầu độc lập. Các gói thầu tại bệnh viện, THEMCO đã tham gia trúng thầu kể đến như: Mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế bổ sung năm 2023 tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa (trúng thầu trị giá hơn 3,6 tỷ đồng); Gói thầu Mua hoá chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán lần 2 tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (gói thầu có tổng trị giá 25,5 tỷ đồng); gói thầu Mua vật tư y tế tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (tổng trị giá gói thầu hơn 19,5 tỷ đồng)...

