Không tin nổi: Bảo vật quốc gia - ngai vàng triều Nguyễn bị khách tham quan bẻ gãy

Your browser does not support the video tag.

Video người đàn ông quậy phá, bẻ gãy Bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn

Ngày 24-5, mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một người đàn ông leo lên ngai vàng triều Nguyễn - bảo vật quốc gia hiện đặt tại điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) - rồi quậy phá.

Theo đó, clip được cho là của một du khách nước ngoài quay lại khi đang tham quan điện Thái Hòa vào trưa 24-5.

Ngai vàng triều Nguyễn - bảo vật quốc gia bị bẻ gãy. Trong ảnh, ngai vàng triều Nguyễn đặt tại chính điện Thái Hòa khi ngôi điện này được hoàn thành trùng tu vào cuối năm 2024 - Ảnh: NHẬT LINH

Trong clip, một người đàn ông đã vượt qua hàng rào bảo vệ, leo lên ngồi xếp bằng trên ngai vàng triều Nguyễn trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo thông tin đăng tải trên mạng, người đàn ông này sau đó đã bẻ gãy phần bệ tì tay của ngai vàng thành nhiều khúc.

Nguồn tin tại Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế xác nhận với Tuổi Trẻ Online có sự việc này. Theo đó, người đàn ông đã bị lực lượng bảo vệ thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khống chế, giao cho công an xử lý.

...

Nguồn tin cũng cho biết người đàn ông này đã mua vé vào tham quan di tích và sau đó xảy ra sự việc kể trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Ngai vàng là bảo vật biểu tượng của triều Nguyễn Ngai vàng là biểu tượng quyền lực của triều đại, được truyền qua 13 đời vua triều Nguyễn. Ngai làm bằng gỗ, cao 101cm, rộng 72cm, dài 87cm. Phía trên ngai vàng có bửu tán bằng gỗ thếp vàng và trang trí pháp lam lộng lẫy. Bên dưới là bệ ngai vàng với ba tầng bệ bằng gỗ sơn son thếp vàng. Tất cả đều được làm bằng gỗ với nhiều hình con rồng mang ý nghĩa cầu phúc, cầu thọ, cầu may mắn. Chiếc ngai vàng của vua triều Nguyễn được công nhận là bảo vật quốc gia Việt Nam vào năm 2015 và thường được đặt tại điện Thái Hòa nhằm phục vụ du khách du lịch đến chiêm ngưỡng, tham quan.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ