VIDEO: Mâu thuẫn về chỗ ngồi lúc nhậu, đâm bạn tử vong tại chỗ

Chiều 7-6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã bắt giữ được Hoàng Văn Tình (18 tuổi, trú tại bản Tân Muôn, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên) để điều tra về việc liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Cơ quan công an bắt giữ Hoàng Văn Tình. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 35 phút cùng ngày, Công an thị trấn Tân Uyên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một vụ án mạng xảy ra tại một quán ăn đêm ở tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên. Nạn nhân L.V.H. (SN 2000, trú tại bản Phiêng Lúc, xã Nậm Cần) đã tử vong tại chỗ do bị đâm một nhát dao vào ngực trái.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng Văn Tình khai bắt đầu uống rượu từ 15 giờ chiều ngày 6-6 cùng nhóm bạn tại bản Tân Muôn. Đến khoảng 1 giờ ngày 7-6, cả nhóm kéo nhau xuống quán ăn đêm. Tại đây, khi xảy ra tranh chấp ghế ngồi với nạn nhân, Tình bất ngờ dùng dao gọt hoa quả của quán đâm một nhát vào ngực H., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tình bỏ trốn khỏi hiện trường.

Video ghi lại diễn biến vụ việc. Nguồn: Công an cung cấp

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan, công an các xã lân cận khẩn trương triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng. Đến sáng cùng ngày, Tình đã bị phát hiện và khống chế khi đang trốn trên gác xép chứa đồ của gia đình.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

