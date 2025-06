6 bé gái trong một gia đình tử vong khi đi tắm sông

Your browser does not support the video tag.

Sáu bé gái đã chết đuối khi đi tắm ở sông Yamuna tại làng Nagla Nathu, thuộc quận Agra, Ấn Độ, vào khoảng 10h ngày 3/6. Cảnh sát cho biết tất cả đều là anh em họ trong một gia đình.

Theo lời kể của nhân chứng, thảm kịch bắt đầu khi một bé gái vô tình đi vào vùng nước sâu và bắt đầu vùng vẫy. Bạn bè cô bé vội vã chạy đến giúp đỡ, nhưng họ cũng bị dòng nước cuốn trôi. Dân làng địa phương nghe thấy tiếng kêu cứu đã ngay lập tức báo cho chính quyền.

6 bé gái tử vong thương tâm khi đi tắm sông. Ảnh minh họa.

Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đã được triển khai, với các đội cảnh sát bao gồm các sĩ quan cao cấp và thợ lặn chuyên nghiệp làm việc trong nhiều giờ để cứu nạn nhân. Bốn bé gái đã được vớt lên và tử vong, trong khi 2 bé khác đã qua đời tại bệnh viện.

Những người tử vong được xác định là Sandhya (12 tuổi), Divya (13 tuổi), Naina (14 tuổi), Muskan (18 tuổi), Shivani (17 tuổi) và Sonam (12 tuổi).

Chính quyền đã đảm bảo với gia đình nạn nhân về mọi sự hỗ trợ có thể, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu nâng cao nhận thức của công chúng về an toàn nước.

Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc và đã gửi các thi thể đi khám nghiệm tử thi. Sự kiện đau lòng này một lần nữa nhấn mạnh đến mối nguy hiểm của việc tắm sông không có người giám sát, đặc biệt là trong những tháng mùa hè khi mực nước có thể không thể đoán trước.

Tác giả: Hải Vân (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn