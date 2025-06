Tai nạn liên hoàn giữa ba xe khách trên tuyến tránh thành phố Huế, nhiều người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa ba xe khách trên đường tránh Huế tối 6/6/2025.

Thời điểm xảy ra tai nạn, mang BKS: 37H-149.08 (do Nguyễn Đình Toàn, SN 1989), 37H-148.81 (do Bùi Hùng Mạnh, SN 1985, cùng trú Nghệ An) và 43B-019.53 (do Phạm Thái Sơn, SN 1993, trú Minh Hóa, Quảng Bình) lưu thông hướng Nam-Bắc.

Khi đến địa điểm trên, xe 43B-019.53 bất ngờ đâm vào đuôi xe 37H-148.81, gây tai nạn liên hoàn. Cả ba xe chở tổng cộng 108 người: 40 người trên xe 37H-148.81, 28 người trên xe 37H-149.08 và 40 người trên xe 43B-019.53.

Cú va chạm mạnh khiến phụ xe 43B-019.53 và 4 hành khách bị thương nặng; 4 hành khách xe 37H-148.81 cũng bị chấn thương. Ba xe hư hỏng nặng, nhiều hành khách hoảng loạn ngồi bên vệ đường.

Trước đó ba ngày, cũng trên đoạn tuyến này xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 5 người bị thương. Đoạn đường không có đèn chiếu sáng.

Tác giả: Dương Quang Tiến

Nguồn tin: nhandan.vn