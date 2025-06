Tang lễ đẫm nước mắt của bé gái 11 tuổi bị nước cuốn trôi sau mưa lớn: “Ông trời không lấy của anh cái gì, lại lấy của anh đứa con…"

Your browser does not support the video tag.

Ký ức cuối cùng của người cha

Chiều 24/5, cơn mưa đầu hè ở Biên Hòa mang theo ký ức buồn của một gia đình nghèo.

Em N.T.K.N., 11 tuổi, sau khi tắm mưa cùng nhóm bạn đã rủ nhau ra bờ suối chơi. Nhưng chỉ một giây sơ sẩy, em đã trượt xuống dòng nước sâu và ra đi mãi mãi.

Dù bạn bè đã lập tức hô hoán, người dân chạy đến nhưng tất cả đều quá muộn. Đến khoảng 16h30, thi thể em được tìm thấy dưới chân cầu An Hảo. Tất cả nỗ lực vẫn không thể mang cô bé nhỏ nhắn với nụ cười hiền lành ấy trở về.

Anh T. - cha của bé N.T.K.N.

Ngồi trong căn nhà trọ nhỏ với giá thuê chỉ vỏn vẹn 2 triệu đồng mỗi tháng, anh T.T.T. - ba của bé N. vẫn ngồi ở một góc tang lễ, chưa thể ngừng rơi nước mắt mỗi khi nhắc đến con gái nhỏ không may mới qua đời. Với anh, bé N. thực sự là một tia nắng nhỏ sưởi ấm cuộc đời vẫn lắm gian truân của mình.

Nhìn bức hình trên ban thờ, anh T. chẳng thể ngờ, chính bức ảnh tốt nghiệp mà con gái từng hào hứng khoe với ba rằng mình chụp rất đẹp lại được dùng một cách đau lòng như vậy

“Con bé vừa học xong lớp 5, qua nghỉ hè là lên lớp 6. Hình (tốt nghiệp) vừa chụp trước hè, con bé chỉ mới khoe với anh ‘bé chụp đẹp lắm ba ơi’, vậy mà giờ…” - nỗi đau nghẹn lại khiến anh T. nói chẳng thể hết câu.

Em gái của bé N. vẫn luôn rơi nước mắt đứng lặng bên áo quan của chị

Bé N. của anh, cô bé vẫn luôn gọi anh những tiếng trìu mến “ba yêu ơi”, vẫn luôn bắc ghế ngồi thủ thỉ bên anh mỗi tối, vẫn kéo anh đi bộ những khi chiều về, từng năn nỉ anh muốn đi bán vé số, xin làm hè với số tiền vỏn vẹn 2 triệu đồng/ tháng để “phụ cha mẹ kiếm tiền”... giờ đã chẳng còn.

Đứa bé đã cùng anh ăn bữa trưa với vài miếng cá khô đạm bạc, vậy mà đã chẳng còn có thể trở về trong bữa tối.

“Anh đang đi làm thì bé gọi điện hỏi ‘ba yêu ơi, nay ba có về ăn cơm không’ Khi anh đồng ý và hỏi con muốn ăn gì, bé chỉ nói trong tủ vẫn còn mấy con cái khô, con cũng thích ăn cá không nên anh về nấu để hai cha con ăn. Ăn xong bé chạy ra tắm rồi không may…” - chẳng thể ngờ, những ký ức cuối cùng về N. của anh lại dừng tại bữa cơm trưa ấy.

“Ông trời không lấy của anh cái gì, mà lại lấy của anh đứa con…"

Con gái nhỏ mất đi, anh T. bỗng nhớ lại bao hồi ức xưa cũ, khi gia đình anh mới từ An Giang lên Biên Hoà vào năm 2015. Khi ấy bé N. mới một tuổi.

“Hồi mới lên Biên Hoà còn khổ hơn nữa. Nhà không có chiếu để nằm, anh nằm trên nền xi măng, để con nằm trên áo. Mẹ nó lấy quần jeans gối đầu cho con. Cả nhà nhặt ve chai gom vào bao để bán. Nên cứ khi nào bé nhặt được lại vui mừng khoe với mẹ. Có đồ gì N. cũng chia sẻ cho các em…” - những mảnh ký ức rời rạc về con gái gái cứ thế hiện lên trong anh.

“Anh cưng nó lắm, cưng đến nỗi lúc nhỏ, mỗi đêm ngủ anh ôm chân bé hoài. Nó hỏi sao ba ôm chân con không vậy? Chân nó dễ cưng lắm… Lúc lớn, bé vẫn thích ôm anh. Dù anh nói, con lớn rồi đừng ôm ba, nhưng bé vẫn thủ thỉ ‘ba ơi, con thương ba lắm’...”

Anh T. làm thợ sơn, buổi làm buổi nghỉ. Vợ anh làm công nhân nhưng lương cũng chỉ vừa đủ chi tiêu trong gia đình. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ cha, N. sớm đã hiểu chuyện, chăm chỉ quán xuyến việc nhà và luôn âm thầm ước mơ.

Ước mơ được ba mẹ cho về quê chơi một tháng hè với ông bà ở An Giang, được có xe đạp điện đi học như bao bạn, cố gắng học thật giỏi để kiếm tiền mua nhà cho ba mẹ đỡ vất vả, mua một chiếc xe để gia đình có thể về quê đỡ lúc nắng mưa…

“Đêm trước hôm xảy ra chuyện, bé còn ngồi với anh thủ thỉ nói đã được vào trường Hoàng Văn Thụ rồi nên muốn mua một chiếc xe đạp điện để tiện di chuyển. Anh cũng bảo giờ ba chưa có tiền thì bé mới xin đi bán vé số để phụ, nhưng anh vẫn kiên quyết nói không được, con còn nhỏ lắm.”

Những tin nhắn của anh T. cùng con gái

Nhưng rồi, em ra đi. Đột ngột và mãi mãi.

Anh T. vẫn nhớ ngày 8/3 vừa qua, N. bỗng hỏi ba có yêu mẹ không, nếu có tại sao không mua hoa tặng mẹ? Khi nghe được câu trả lời của anh T., rằng gia đình vẫn khó khăn, cần để dành tiền mua những món đồ khác, N. đã lập tức xin ba 20.000 đồng để mua dây kẽm về từ bó hoa tặng mẹ, cùng các em mang đến cho mẹ một bất ngờ.

“Bé còn hứa đến sinh nhật của mẹ sẽ dành tặng món quà bất ngờ hơn nữa. Sinh nhật của mẹ bé tháng 9, tháng 8 đã sinh nhật bé. Sinh nhật của chính mình bé không lo nhưng đã lo cho mẹ. Nhưng như này là quá bất ngờ rồi…” - anh T. nói trong nước mắt.

"Anh cứ nghĩ giận, ông trời không lấy của anh cái gì, mà lại lấy của anh đứa con…"

Các ban ngành, đoàn thể đã có những đóng góp, hỗ trợ gửi tới gia đình thời điểm khó khăn

Những giấc mơ nhỏ bé của một đứa trẻ chưa kịp lớn, ước mơ giản dị chỉ là được đi học, được giúp cha mẹ đỡ vất vả… nhưng tất cả chỉ còn sống trong hồi ức của những người ở lại.

Và ở đâu đó, tấm hình tốt nghiệp giờ trở thành kỷ vật cuối cùng – khép lại tuổi thơ, khép lại một trái tim bé bỏng nhưng đầy yêu thương.

