Hà Tĩnh: Phát hiện tài xế vận chuyển 1.1 tấn nội tạng động vật không có giấy tờ

Chiều ngày 6/6 thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện tài xế vận chuyển 1.1 tấn nội tạng động vật không có giấy tờ.

Theo đó, vào khoảng 09h ngày 06/6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng CSGT và Công an xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân phát hiện xe tải mang BKS 35H – 000.18 có biểu hiện vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Kết quả kiểm tra phát hiện phía sau thùng xe chở theo da, mỡ, lòng động vật (lợn, trâu bò) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.



Quá trình làm việc anh Lê Văn Hưng (tài xế, SN 1987, trú xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên xe chở theo khoảng 1.1 tấn da, lòng, mỡ động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó số da, lòng, mỡ động vật này được anh Hưng mua ở các lò mổ tại Thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh để về bán lại cho tiểu thương tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để kiếm lời. Tổ công tác tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định pháp luật.

...

Thực hiện Kế hoạch tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua Công an tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào ngày 3/6, tại Km569 tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (thuộc địa phận xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô khách mang BKS 47B-027.61 do tài xế Nguyễn Xuân Thanh (54 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn, nên đã tiến hành dừng và kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 186 thùng hàng, mỗi thùng chứa 600 gói măng tẩm ướt gia vị. Toàn bộ số hàng hóa trên đều có bao bì in hoa văn và chữ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Xuân Thanh đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng trên.

Còn ngày 30/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải biển kiểm soát 37H-02439 do Lê Xuân Phú (SN 1990 ở xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển chở 180 con lợn với tổng trọng lượng khoảng 18 tấn nhiễm vi rút gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn