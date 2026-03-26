"Thế giới ngầm" M.ạ.i d.â.m 4.0: Nữ sinh viên bỏ học giữa chừng, đi "phục vụ" đại gia giá 1.000 USD/ngày

"Thế giới ngầm" Mại dâm 4.0, nơi phơi bày bộ mặt thật của những tú ông, tú bà sang chảnh, giàu có. Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng và cuộc sống xa hoa, họ điều hành các đường dây bán dâm tinh vi, sử dụng công nghệ để che giấu hoạt động phi pháp. Lợi dụng mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến, các đối tượng này lôi kéo, thao túng nhiều cô gái trẻ vào con đường tội lỗi. Trong những năm qua, lực lượng Công an đã lập nhiều chuyên án, triệt phá nhiều hang ổ mại dâm, lật tẩy sự thật đen tối của "thế giới ngầm" mại dâm 4.0 đầy cạm bẫy. Những chiến công của lực lượng công an thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, dày công phá án. Nhìn lại những sự việc này vừa là sự ghi nhận công lao của lực lượng công an, vừa là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ rắp tâm làm điều sai trái lấy đó mà tự răn mình.

Vào khoảng 20h20 ngày 16/6.2016, lực lượng công an kiểm tra hành chính khách sạn Đ.Y trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (cũ, TP.Hà Nội), phát hiện tại 2 phòng nghỉ của khách sạn có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Hai gái mại dâm Nguyễn H.A và Trần G.T khai nhận đến khách sạn Đ.Y bán dâm qua sự môi giới của “Má mì” Nguyễn Thị Hảo (22 tuổi) trú tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; nay là xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và được “má mì” này trả 5 triệu đồng/lượt bán dâm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hảo cũng đang ở trong một phòng khác của khách sạn này. Tiến hành kiểm tra hành chính Nguyễn Thị Hảo, tổ công tác phát hiện trong người Hảo có số tiền 45 triệu đồng.

Hảo khai đây là số tiền khách mua dâm trả cho các gái bán dâm và tiền công môi giới của Hảo.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hảo khai nhận, từng là sinh viên một trường cao đẳng, nhưng bỏ học giữa chừng và sa vào con đường bán dâm. Hảo thuê một phòng khách sạn với giá khoảng 15 triệu đồng/tháng làm nơi ở và nói dối gia đình rằng mình đang làm tại một cty du lịch.

Nguyễn Thị Hảo.

Đường dây mại dâm cao cấp được Hảo tổ chức từ khoảng đầu tháng 6/2016. Các cô gái được “tuyển” vào đường dây mại dâm của Hảo thường là những người làm nghề kinh doanh, buôn bán mỹ phẩm, thẩm mỹ viện nên đều có nhan sắc bắt mắt, bản thân “má mì” Hảo cũng thuộc hàng hotgirl.

Chính vì thế, Hảo đã thuê người chụp nhiều ảnh nhạy cảm dàn gái mại dâm của mình đăng lên một số trang web nhạy cảm, và đẩy lên trang Facebook cá nhân giới thiệu là những hotgirl, người mẫu để tự phát giá cao ngất ngưởng.

Trung bình với mỗi lượt điều gái đi khách, Hảo thu của khách làng chơi không dưới 1.000 USD/ngày nếu đi “tour” hoặc 1 lượt đi khách. Sau đó, Hảo sẽ trích lại cho gái khoảng 5 triệu đồng/lượt bán dâm, còn lại là tiền công môi giới của Hảo. Vì vậy, đa số khách làng chơi của Hảo đều thuộc hàng đại gia có máu mặt. Nhiều hôm đông khách, “má mì” Hảo cũng trực tiếp tham gia bán dâm.

Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hảo vì hành vi môi giới mại dâm.

