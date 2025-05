Thanh tra NHNN chỉ ra loạt tồn tại, hạn chế tại Ngân hàng Bảo Việt Chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Baoviet Bank

Tổ chức triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Nội dung thanh tra liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về huy động vốn, lãi suất huy động đồng Việt Nam và ngoại tệ; thanh tra việc chấp hành một số quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng và tội phạm trong ngành ngân hàng.

Kết luận thanh tra cho biết, Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Nghệ An được thành lập năm 2010, là chi nhánh hoạt động phụ thuộc Hội sở chính Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

Bảo Việt Nghệ An được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký lần thứ nhất số 0103126572004 ngày 17/6/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, thay đổi lần thứ 7 ngày 16/1/2023. Trụ sở Chi nhánh đặt tại địa chỉ số 02 Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ban Giám đốc hiện nay có 1 người. Cơ cấu tổ chức của đơn vị gồm 4 phòng ban. Tổng số cán bộ là 68 cán bộ nhân viên. Mạng lưới hoạt động của Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện gồm trụ sở Chi nhánh và 3 Phòng giao dịch Trường Thi, Bến Thủy, Bắc Vinh.

Nói về những mặt đã làm được của Bảo Việt Nghệ An, kết luận thanh tra nêu rõ, chi nhánh đã tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương và các cơ chế, quy chế của ngành vào hoạt động kinh doanh. Bám sát chỉ đạo của Hội sở chính để hướng dẫn triển khai đến từng cán bộ, nhân viên thực hiện.

...

Đến thời điểm thanh tra, Chi nhánh đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh hàng năm, đề ra những giải pháp trong hoạt động kinh doanh nên đã đạt được một số kết quả tốt như nguồn vốn huy động và lợi nhuận có sự tăng trưởng, đạt chỉ tiêu Hội sở giao, nợ xấu ở mức cho phép.

Công tác ngoại hối, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm ngành ngân hàng, đơn vị thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ và đảm bảo đúng theo quy định.

Thẩm định, xét duyệt, quản lý, giám sát một số khoản vay chưa chặt chẽ, đầy đủ

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế và cảnh báo rủi ro như: Dư nợ tăng trưởng chưa tương xứng với nguồn vốn huy động tại chỗ, việc thẩm định, xét duyệt, quản lý, giám sát một số khoản vay chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ.

Kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn; nợ quá hạn vẫn ở mức cho phép tuy nhiên công tác thu hồi nợ quá hạn thực hiện còn chưa tốt, một số nguyên nhân khách quan do khách hàng chây ỳ hoặc công tác xử lý tài sản để thu hồi nợ quá hạn còn gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Chi nhánh khu vực 8 đề nghị Ngân hàng TMCP Bảo Việt thực hiện 4 khuyến nghị; yêu cầu Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Nghệ An thực hiện 6 kiến nghị để khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại, giúp cho đơn vị hoạt động ngày càng tốt hơn.

Tác giả: Thanh Giang

Nguồn tin: Báo Thanh Tra