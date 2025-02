Thanh Hóa: Người trẻ đổi tư duy, chung cư kiểu mới thắng thế

Căn hộ chung cư có đầy đủ tiện ích, thiết kế hiện đại đang được nhiều người trẻ Thanh Hoá ưa chuộng

Những trải nghiệm chỉ có thể tìm thấy ở chung cư kiểu mới

Những năm qua, thị trường bất động sản Thanh Hóa chứng kiến sự dịch chuyển trong nhu cầu lựa chọn không gian sống của nhóm khách hàng trẻ. Không còn cảnh đổ xô mua đất thổ cư truyền thống để thoả mãn tâm lí có được “mảnh đất cắm dùi”, người trẻ hiện nay chú trọng không gian và chất lượng sống.

Với người trẻ, nhà không chỉ để ở mà còn là nơi thụ hưởng cuộc sống, di dưỡng tinh thần, phục hồi năng lượng. Bởi vậy, chung cư kiểu mới với thiết kế hiện đại, thông minh, nằm trong quần thể khu đô thị cao cấp, sở hữu không gian rộng lớn và hệ sinh thái tiện ích all-in-one trở thành lựa chọn hàng đầu.

Chị Lan Phương (25 tuổi, trú tại TP. Thanh Hoá) chia sẻ, từ khi học ở Hà Nội, sống cùng người thân tại Vinhomes Times City, chị đã quen với việc ngay dưới chân nhà có đầy đủ các tiện ích như siêu thị, quán ăn, quán café, sân chơi… Chung cư lại đảm bảo an toàn an ninh nhờ có dịch vụ quản lý, hỗ trợ cư dân 24/7…

“Vì thế khi trở về Thanh Hoá làm việc và chuyển ra ở riêng, mình đã tìm mua chung cư để có thể thuận tiện cho sinh hoạt và làm việc. May mắn là chung cư Vinhomes đã chính thức hiện diện tại Thanh Hóa với dự án Star City”, chị Phương cho hay.

Tiên phong xây dựng chung cư kiểu mới tại Thanh Hoá

Không riêng chị Lan Phương, rất đông người trẻ tại Thanh Hóa hào hứng trước việc nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam đưa dòng sản phẩm căn hộ hàng hiệu tới xứ Thanh.

...

Khác biệt với những chung cư trước đây tại Thanh Hoá thường nằm đơn lẻ, tiện ích nghèo nàn, dự án chung cư kiểu mới Star City của Vinhomes kiến tạo nên một không gian sống hiện đại, văn minh với cảnh quan hoàn mỹ và tiện ích ngập tràn. Tại đây, cư dân không chỉ được sở hữu một chốn an cư hạng sang mà còn được tận hưởng hàng loạt dịch vụ cao cấp, phục vụ toàn diện cho đời sống. Đó là phòng khám quốc tế Vinmec, trường học Vinschool, khu mua sắm, khu vui chơi giải trí, công viên đậm chất Nhật Bản, các sân chơi thể thao và không gian xanh sinh thái trải khắp khu đô thị…

Đánh giá về vị thế dẫn dắt thị trường chung cư của Vinhomes, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, cho rằng: “Vinhomes đã tạo ra các khu đô thị có quy mô và đẳng cấp như một thành phố vệ tinh ở những khu vực mới phát triển. Điều đó khiến Vinhomes trở thành người lĩnh xướng cuộc chơi, trở thành tiêu chuẩn để các chủ đầu tư khác làm theo. Các địa phương mà Vinhomes đặt chân đến đều tạo ra sự thay đổi tích cực, không chỉ thúc đẩy chất lượng đô thị mà còn góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn”.

Là phân khu cao tầng đầu tiên của Star City ra mắt, The Kyoto đã khuấy đảo thị trường xứ Thanh từ giữa năm ngoái với các giỏ hàng K1, K2 và K3. Sắp tới đây, sự xuất hiện của The Kyoto K5 thuộc tòa tháp cao cấp The Premium được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại một không gian sống tầm cao khẳng định vị thế chủ sơ hữu.

Ngoài hệ thống tiện ích đẳng cấp trong nội khu và toàn khu đô thị, tầm nhìn khoáng đạt cùng tiêu chuẩn bàn giao bán hoàn thiện giúp K5 không hề kém cạnh các chung cư hàng hiệu của Vinhomes tại các thành phố hàng đầu cả nước như Hà Nội hay TP. HCM. Điều này cũng thỏa mãn mong ước của người dân xứ Thanh trong việc trải nghiệm chuẩn sống tiện nghi, đẳng cấp mà Vinhomes đã dày công kiến tạo ở gần 30 khu đô thị trên khắp cả nước.

Căn hộ chung cư của Vinhomes thiết lập tiêu chuẩn sống mới trên thị trường bất động sản

Cụ thể, The Kyoto K5 sở hữu tứ đại tầm view tuyệt sắc giúp cư dân ôm trọn trong tầm mắt vẻ đẹp của thiên nhiên thanh bình và nhịp sống đô thị năng động. Tầm nhìn thoáng đãng, không bị che chắn giúp chủ nhân có thể tận hưởng giây phút bình yên ngay tại nhà. Những cảm xúc này khó có thể tìm thấy ở những căn nhà trong ngõ nhỏ chật chội.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn bàn giao liền tường với gói Smart Homes và gói hỗ trợ nội thất đồ rời linh hoạt trị giá 50-100 triệu đồng sẽ giúp gia chủ dễ dàng cá nhân hóa không gian sống theo phong cách riêng. Đây chính là điểm cộng giúp K5 thu hút người mua trẻ.

Có thể nói, không gian sống tại The Kyoto K5 là sự kết hợp hoàn hảo giữa những phút giây tĩnh tại với cuộc sống phong phú trải nghiệm, tiện nghi hiện đại. Qua đó, Vinhomes sẽ góp phần xác lập những tiêu chuẩn sống mới cao nhất cho thị trường bất động sản xứ Thanh, thay đổi lối sống của người dân địa phương. Do đó, xu hướng chuyển lên sống ở chung cư kiểu mới tại Thanh Hóa được dự báo sẽ tiếp diễn mạnh mẽ trong năm 2025, khi tòa căn hộ cao cấp K5 chính thức ra mắt thị trường.

Tác giả: TC

Nguồn tin: thanhtra.com.vn