Vinhomes ra mắt nhà mẫu The Premium, thổi bùng thị trường chung cư Thanh Hoá

Hiện đại, đẳng cấp như The Premium

Ngày 17/11 vừa qua, sự kiện ra mắt và tham quan nhà mẫu The Premium đã thu hút hơn 1.500 khách hàng, nhà đầu tư cùng hàng chục đơn vị phân phối đến tham dự, tạo nên một bầu không khí sôi động và tràn đầy hứng khởi. The Premium, thuộc phân khu The Kyoto, là mảnh ghép cao cấp nổi bật trong bức tranh tổng thể của khu đô thị Vinhomes Star City – biểu tượng sống đẳng cấp hàng đầu tại TP. Thanh Hóa.

Sự kiện khai trương căn hộ cao cấp The Premium đậm màu sắc văn hóa Nhật Bản, ngày 17/11

Lấy cảm hứng từ nét văn hóa tinh tế của đất nước mặt trời mọc, The Premium thể hiện đậm chất phong cách Nhật Bản qua từng chi tiết thiết kế. Tại sự kiện, khách hàng được chìm đắm trong không gian văn hóa Nhật Bản chân thực qua những màn trình diễn ấn tượng, từ tiếng trống Taiko mạnh mẽ đến vũ điệu truyền thống mềm mại, giúp hình dung rõ rệt về phong cách sống thượng lưu đang chờ đợi tại The Premium.

Đông đảo khách hàng hào hứng tham quan căn hộ mẫu The Premium

Gồm hai tòa tháp PM3 và PM5, The Premium cung cấp hàng trăm căn hộ cao cấp, đa dạng về diện tích, được thiết kế thông minh và tối ưu hóa công năng sử dụng. Sử dụng gam màu chủ đạo nâu, be, và cam, các căn hộ toát lên vẻ sang trọng mà vẫn thanh thoát, là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc tối giản hiện đại và sự tinh tế đặc trưng của đất nước “mặt trời mọc”. Đặc biệt, tiêu chuẩn sống cao cấp tại đây được khẳng định qua các trang bị bàn giao liền tường và nội thất đến từ những thương hiệu danh tiếng quốc tế.

Không chỉ chú trọng về thiết kế, The Premium còn nâng tầm chất lượng sống với công nghệ Smart Home tiên tiến, đảm bảo sự tiện nghi và an toàn tuyệt đối cho cư dân. Hệ thống sàn SPC thân thiện với môi trường cùng những chi tiết nhỏ nhất được chăm chút kỹ lưỡng đều góp phần tạo nên trải nghiệm sống vượt trội chuẩn Vinhomes.

Anh Xuân Thái (35 tuổi), sau khi tham quan nhà mẫu, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với thiết kế hướng ngoại, với các cửa kính lớn giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn. Ban công rộng rãi là nơi lý tưởng để trồng cây cảnh hay thư giãn ngắm thành phố rực rỡ về đêm.”

The Premium chinh phục khách hàng bằng thiết kế hiện đại, khoa học, tối ưu và rộng mở

Chị Ngọc Thu (32 tuổi, huyện Hoằng Hóa), dự định chuyển cư lên TP. Thanh Hóa, bày tỏ sự hài lòng về bố trí thông minh của không gian sống: “Khu bếp và bàn ăn đủ rộng để gia đình cùng chuẩn bị bữa cơm, tăng thêm gắn kết tình cảm. Công nghệ Smart Home không chỉ tiện lợi mà còn an toàn, phù hợp cho cả trẻ nhỏ và người cao tuổi.”

Với Vinhomes Star City, và đặc biệt là phân khu The Premium, chuẩn mực sống đẳng cấp không chỉ là một lời hứa mà đã được hiện thực hóa, sẵn sàng nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân thành một biểu tượng mới của Thanh Hóa.

Giá trị vượt trội của chuẩn sống Vinhomes

Hơn cả một nơi an cư cao cấp, The Premium chính là điểm đến lý tưởng, mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng đỉnh cao lần đầu tiên có mặt tại xứ Thanh. Đây không chỉ là không gian sống mà còn là biểu tượng cho phong cách sống thượng lưu, thể hiện tầm vóc quốc tế của một khu đô thị đẳng cấp do Vinhomes kiến tạo. Từng chi tiết tại The Premium đều minh chứng cho cam kết mang lại chuẩn mực sống vượt trội mà cư dân Thanh Hóa chưa từng được trải nghiệm.

Không gian xanh, mang phong vị Nhật Bản tạo nên cuộc sống an lành như nghỉ dưỡng 365 ngày trong năm của The Premium

Điểm nhấn độc đáo của The Premium phải kể đến vườn treo tầng không – một công trình kiến trúc ấn tượng, được bố trí tinh tế giữa hai tòa tháp PM3 và PM5. Khu vườn không chỉ là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và nghệ thuật, mà còn là nơi lý tưởng để cư dân thư giãn giữa bầu không khí trong lành, tái tạo năng lượng và cảm nhận sự yên bình. Với những tầng cây xanh được bố trí đan xen, không gian này như một ốc đảo nghỉ dưỡng, giúp nâng tầm giá trị cuộc sống mỗi ngày.

Thêm vào đó, cư dân của The Premium sẽ được tận hưởng không gian xanh mát của công viên phong cách Nhật Bản dưới chân tòa nhà, hay tham gia các hoạt động thể thao và vui chơi tại những không gian sinh hoạt cộng đồng hiện đại, được thiết kế tối ưu cho mọi nhu cầu.

The Premium có nhiều tiện ích nội tòa đẳng cấp giúp cư dân chăm sóc sức khỏe dễ dàng

Không thể không nhắc đến hệ sinh thái tiện ích all-in-one đẳng cấp Vinhomes, gồm bể bơi phong cách resort chuẩn 5 sao, khu thương mại dịch vụ cao cấp, và dịch vụ y tế hiện đại từ phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec. Con em cư dân sẽ được học tập trong môi trường chất lượng tại trường Vinschool đạt chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, The Premium còn thừa hưởng những tiện ích phong phú đã đi vào vận hành của toàn khu đô thị Vinhomes Star City, như 4 công viên chủ đề lớn, bao gồm công viên dã ngoại, công viên BBQ, công viên gym, và công viên thể thao.

Cuộc sống tại The Premium luôn được chăm chút bởi hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp của Vinhomes. Hệ thống an ninh đa lớp, lễ tân phục vụ 24/7, và đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ ở mức cao nhất, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống an tâm và không lo toan.

Sở hữu vị thế đắc địa tại cửa ngõ khu đô thị Vinhomes Star City, The Premium nằm liền kề trung tâm chính trị - hành chính mới của TP.Thanh Hóa, mở ra không gian sống thoáng đãng với tầm nhìn không giới hạn. Kết hợp những ưu thế vượt trội về tiện ích, kiến trúc, và chất lượng căn hộ, dự án này đang khẳng định tiềm năng tăng giá mạnh mẽ, là lựa chọn lý tưởng cho cả an cư và đầu tư sinh lời bền vững.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: vietq.vn