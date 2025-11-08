Tàu hàng cứu được 1 trong 3 người mất liên lạc ở Lý Sơn 2 ngày qua

Ông Quang được phát hiện đang chới với giữa biển và được cứu vào 9h sáng 8-11 - Ảnh: HẢI NAM

Trưa 8-11, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết đang kết nối với chủ tàu được cho là cứu được 1 trong 3 người mất tích vào chiều 6-11 trên vùng biển Lý Sơn.

Qua hình ảnh truyền về, người thân và chính quyền đặc khu Lý Sơn xác định người được cứu là ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú đặc khu Lý Sơn).

Ông Hiển cho biết đã liên lạc với thuyền trưởng tàu Hải Nam 39 là ông Hoàng Phú Xuyên.

Theo chia sẻ của ông Xuyên, tàu từ Vĩnh Tân (tỉnh Lâm Đồng) đi Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh).

Lúc 7h10 sáng 8-11, người trên tàu phát hiện ông Quang chới với giữa biển nên dừng tàu ứng cứu. Đến 9h cùng ngày đã vớt được ông Quang lên tàu.

Hiện các thuyền viên tàu hàng đã sơ cứu và cho ông Quang ăn tạm, nghỉ ngơi lấy lại sức.

Trong khi đó lãnh đạo đặc khu Lý Sơn cho biết việc liên hệ với tàu hàng đã cứu ông Quang gặp nhiều khó khăn khi kết nối liên tục nghẽn.

"Chúng tôi đã liên lạc để nắm tọa độ mà tàu cứu được ông Quang để các tàu đang tìm kiếm tiến đến khu vực tìm 2 người còn lại", lãnh đạo đặc khu Lý Sơn nói.

Theo thông tin từ ông Hiển, vị trí cứu ông Quang ở tọa độ 14028'08N, 109019'29E, thuộc vùng biển tỉnh Gia Lai. Nơi này cách đảo Lý Sơn khoảng 100 hải lý (khoảng 185km).

Trước đó khoảng 15h ngày 6-11, một người đàn ông 44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, ra khu vực cầu cảng Tây An Vĩnh rồi bất ngờ nhảy xuống biển. Thấy vậy, hai người dân địa phương là ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) chèo thúng ra cứu.

Tuy nhiên do sóng to, gió mạnh, cả ba người bị cuốn trôi ra xa và mất tích.

Video của người dân cũng ghi lại cảnh chiếc thúng chao đảo giữa nền biển dữ dội và mỗi lúc càng xa bờ hơn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện đảo Lý Sơn huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng cùng nhiều phương tiện khác tìm kiếm suốt chiều và tối cùng ngày, song chưa có kết quả.

Đến trưa 7-11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) để tìm kiếm.

Cùng với đó nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách… của Lý Sơn cũng quần thảo tìm kiếm tung tích của ba người nhưng không có kết quả.

