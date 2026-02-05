Tập thể giáo viên chủ nhiệm 'tố' trường để lạm thu quỹ phụ huynh

Trường THCS Lê Hồng Phong ở phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Sáng 3-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Phòng Pháp chế thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho hay đến thời điểm này, đơn vị chưa nhận được báo cáo của Trường THCS Lê Hồng Phong ở phường Phan Rang về đề nghị xem xét, giải quyết phản ánh của tập thể giáo viên chủ nhiệm liên quan đến dấu hiệu lạm thu quỹ phụ huynh học sinh.

Đã "vận động tài trợ giáo dục" hơn 92 triệu đồng của 38 lớp?

Trước đó, sau khi nhận được đơn phản ánh từ tập thể giáo viên chủ nhiệm của trường học nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã chuyển đơn, đồng thời đề nghị nhà trường báo cáo kết quả giải quyết về sở và UBND phường Phan Rang trước ngày 29-1-2026.

Trong đơn phản ánh ghi là tập thể giáo viên chủ nhiệm nhà trường gởi cơ quan chức năng có nội dung cho rằng Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong đã "kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đứng ra thu tiền vận động tài trợ giáo dục" không đúng quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về vận động tài trợ và Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo đó Thông tư 55/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm Ban đại diện cha mẹ học sinh quyên góp cho các mục đích không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban gồm: bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh nhà trường, trông coi phương tiện giao thông của học sinh, vệ sinh trường lớp, mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học; sửa chữa nâng cấp các công trình của nhà trường…

Cũng theo đơn phản ảnh, trước đây Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ đạo các đơn vị trường học tuyệt đối không để Ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra vận động tài trợ, cũng như không được lợi dụng danh nghĩa ban để thu trái quy định. Tuy nhiên không hiểu vì sao Hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường vẫn thực hiện thu sai quy định.

Từ tháng 10-2025, Hiệu trưởng nhà trường "bật đèn xanh" để Ban đại diện cha mẹ học sinh vào lớp, mời giáo viên chủ nhiệm ra ngoài, rồi tổ chức vận động thu tiền tài trợ giáo dục.

Để minh chứng cho sự việc, tập thể giáo viên đã cung cấp bảng kê chi tiết và các ảnh chụp tin nhắn giao dịch. Tính đến ngày 31-12-2025, tổng số tiền thu được từ 38 lớp được thống kê là 92.185.000 đồng. Toàn bộ số tiền này được cho không công khai tổng thu, chi và được chuyển vào tài khoản cá nhân của một thành viên trong hội phụ huynh.

Yêu cầu báo cáo trước 29-1, đến nay chưa nhận được phản hồi của trường

Liên quan sự việc, ngày 23-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã có phiếu chuyển đơn, đề nghị Trường THCS Lê Hồng Phong xem xét, giải quyết phản ánh của tập thể giáo viên chủ nhiệm nói trên.

Sở đề nghị Trường THCS Lê Hồng Phong báo cáo kết quả giải quyết về sở và UBND phường Phan Rang trước ngày 29-1. Tuy nhiên đến sáng 3-2, đơn vị chưa nhận được báo cáo như đã nêu.

Lãnh đạo UBND phường Phan Rang cho hay đến trưa 3-2, phường chưa nhận được báo cáo phản hồi vụ việc của Trường THCS Lê Hồng Phong về đơn phản ánh của tập thể giáo viên chủ nhiệm đã nêu.

Sáng 3-2 phóng viên Tuổi Trẻ Online đã liên hệ qua điện thoại với bà Nguyễn Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong. Tuy nhiên bà Tuyết không nghe máy. Còn trước đó ngày 28-1, khi phóng viên liên lạc hỏi về vụ việc, bà Tuyết cho biết thời điểm trên bà chưa nhận được đơn phản ánh đã nêu, cũng như phiếu chuyển đơn đề nghị giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.

Sáng cùng ngày, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong, nhưng ông nói đang bận họp và hướng dẫn liên hệ nhà trường.

