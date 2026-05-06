12 giờ bóc gỡ đường dây mua bán thiếu nữ 14 tuổi, ép phục vụ quán karaoke

Nhóm nghi phạm tại công an - Ảnh: H.B.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) cho biết qua công tác quản lý địa bàn, phát hiện một số tụ điểm karaoke tại các khu vực vùng lõi đô thị cũ như: Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành thường xuyên tuyển dụng nhân viên nữ để phục vụ khách đến hát khi có nhu cầu. Đáng chú ý, các tụ điểm này thường xuyên trao đổi, sang nhượng nhân viên nữ.

Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người, nên đơn vị đã chủ động rà soát, lập danh sách, quản lý chặt các tụ điểm nghi vấn…

Trong đó nổi lên Nguyễn Thị Diệp (36 tuổi, trú xã Tam Xuân, Đà Nẵng) - đang quản lý gần 20 nhân viên nữ phục vụ xoay tua cho các quán karaoke.

Diệp có mối quan hệ xã hội thân thiết với một số đối tượng ngoại tỉnh ở Quảng Ngãi, Gia Lai nhằm sang tay, chuyển nhượng nhân viên nữ cho các quán karaoke khu vực Thăng Bình, Điện Bàn (cũ).

Đến ngày 1-5, trinh sát nắm được thông tin cháu G. (14 tuổi, trú Đà Nẵng) bị Diệp sang tay, ép buộc phục vụ tại quán karaoke ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vừa trở về nhà.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cảnh sát đã tiếp cận, vận động người thân đưa cháu G. đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự trình báo.

Đồng thời, 6 tổ trinh sát kết hợp các tổ công tác khu vực đã đồng loạt truy xét những người liên quan.

Theo công an, do nạn nhân còn nhỏ tuổi, tâm lý hoảng loạn nên thông tin trình bày rất rời rạc. Nạn nhân chỉ biết tên hoặc biệt danh đối tượng nên công tác khai thác ban đầu gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, chỉ sau 12 giờ từ thời điểm tiếp nhận, các tổ công tác đã làm rõ và triệu tập làm việc với 11 người.

Trong đó, 6 người trực tiếp thực hiện hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt giữ người trái pháp luật đối với cháu G. là: Nguyễn Thị Diệp, Trần Thái Bảo (20 tuổi), Dương Minh Thanh (32 tuổi), Lâm Gia Huy (21 tuổi, cùng trú xã Thăng An, Đà Nẵng), Trương Đình Hiếu (36 tuổi), Đặng Quang Hậu (24 tuổi, cùng trú đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Qua điều tra ban đầu xác định: Dương Minh Thanh, Trần Thái Bảo, Lâm Gia Huy đã thực hiện hành vi bắt giữ trái pháp luật, đánh đập, ép buộc cháu G. làm việc để trả nợ.

Sau đó, thông qua Nguyễn Thị Diệp, các nghi phạm đã chuyển giao nạn nhân cho Trương Đình Hiếu, Đặng Quang Hậu (cùng ở đặc khu Lý Sơn) để tiếp tục bóc lột, cưỡng ép lao động tại quán karaoke.

Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 người nói trên về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi; bắt, giữ người trái pháp luật.

Tác giả: ĐOÀN CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ