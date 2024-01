Kinh hoàng xe máy thông chốt tông thẳng vào CSGT

Sáng ngày 21/1, thông tin tới phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ việc xảy ra tại địa điểm Km63+500, quốc lộ 18 (nội thị Mạo Khê - Đông Triều).

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/1, tổ công tác đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh khi đang triển khai nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, ma túy và xử lý các hành vi vi phạm khác theo PA12 tại địa điểm Km63+500, quốc lộ 18 (nội thị Mạo Khê - Đông Triều).

Khi chiến sỹ CSGT Đinh Quốc Cường làm nhiệm vụ dừng phương tiện, phát 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade màu đen, BKS: 19U1-4528 do 1 nam thanh niên điều khiển chở sau 1 nam thanh niên di chuyển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm.



Hiện trường vụ việc.

Chiến sỹ Đinh Quốc Cường ra hiệu lệnh để phương tiện trên giảm tốc độ, đi vào làn kiểm soát nồng độ cồn. Tuy nhiên xe mô tô trên không giảm tốc độ mà tiếp tục lao thẳng đến vị trí làn kiểm soát nồng độ cồn dành cho xe ô tô làn ngoài, sát vạch tâm đường.

...

Lúc này tại vị trí cuối của chốt, thiếu tá Phạm Quang Trung, Cán bộ Đội CSGT số 1 đang làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn đối với các phương tiện xe ô tô.

Cụ thể thiếu tá Trung đang đo nồng độ cồn 1 xe ô tô con, thì xe mô tô trên lao thẳng tới đâm vào người, xô đẩy hàng rào và nấm phân làn giao thông.

Cú đâm làm Thiếu tá Phạm Quang Trung ngã ra đường. Hai đối tượng trên cũng bị ngã ra đường thì bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và người dân hỗ trợ bắt giữ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc Thiếu tá Phạm Quang Trung được tổ công tác đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Đông Triều. Đồng thời khống chế, đưa 2 đối tượng điều khiển xe mô tô trên về Công an Phường Mạo Khê để làm rõ.

Tại cơ quan Công an qua kiểm tra giấy tờ tùy thân lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe mô tô là Cao Hà Đức, SN:1998, HKTT: Thanh Viên, Thanh Vinh, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; người ngồi sau là Nguyễn Minh Hiệp, SN:1979, HKTT: Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Qua kiểm tra không có nồng độ cồn trong hơi thở và chất ma túy trong cơ thể đối với Cao Hà Đức.

Hiện tổ công tác đã bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều để điều tra, xử lý theo quy định

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: phapluatplus.vn