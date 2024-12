Tài xế xe tải ôm đầu chịu trận khi bị nhóm người trên xe bán tải hành hung, em bé trong lòng mẹ hoảng loạn khóc thét

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một tài xế xe tải bị nhóm người đi xe bán tải hành hung dã man khiến nhiều người bức xúc. Theo như chia sẻ, sự việc xảy ra vào chiều 15/12 tại tuyến đường DT741 hướng Phú Giáo ( Bình Dương) đi Bình Phước.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi tài xế xe tải đang điều khiến ô tô chạy trên đường thì bất ngờ có một chiếc ô tô bán tải tăng tốc chạy vượt lên song song. Ngay khi ô tô dừng đèn đỏ thì hai đối tượng đã mở cửa xe, nhào lên hành hung tài xế xe tải.

Bị đánh đấm tới tấp nhiều cú như trời giáng vào người và đầu nhưng vị tài xế xe tải chỉ biết ôm đầu chịu trận. Đáng nói, lúc này trên xe còn chở theo người phụ nữ và con nhỏ. Thấy xô xát, vừa bế con tranh né, người phụ nữ vừa cố giơ tay nên can ngăn nhưng các đối tượng vẫn tỏ ra rất hung hãn.

Thấy vụ hành hung và nhóm người lớn tiếng, bé trai ngồi trong lòng đã hoảng loạn, khóc thét lên vì sợ hãi. Lúc này mấy người đàn ông mới dừng tay và nhảy xuống khỏi xe.

Theo tìm hiểu được biết, nguồn cơn của vụ hành hung trên được cho là do nam tài xế bị nhóm người cho rằng xe tải chở hàng "vượt ẩu".

Dù không biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là gì, nhưng đoạ clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bày tỏ bức xúc không chỉ vì hành động đánh người hung hãn mà còn do trên xe tải có cả phụ nữ và trẻ em rất hoảng loạn.

Đồng thời, không ít người đề nghị cơ quan chức năng hãy vào cuộc để xử lý nghiêm hành vi côn đồ của các đối tượng trong clip nói trên.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn