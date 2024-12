Tài xế say rượu lái xe tải cán tử vong 2 ông cháu đi xe máy

Your browser does not support the video tag.

Một người đàn ông và cháu gái đã tử vong sau khi một chiếc xe tải cán qua một chiếc xe hai bánh ở Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ vào hôm 24/12. Tài xế xe tải đã say rượu khi vụ việc xảy ra và anh ta đã bị bắt sau vụ tai nạn, cảnh sát cho biết.

Hai ông cháu bị chiếc xe tải đâm trúng.

Hai người tử vong được xác định là Jitendra Bhavsar (50 tuổi) và cháu gái ba tuổi của ông. Vụ tai nạn xảy ra trên một con đường đông đúc khi chiếc xe tải đâm vào một chiếc xe hai bánh từ phía sau khiến cả hai người bị bánh xe cán trúng. Cả hai đều bị thương nghiêm trọng tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Họ được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, nhưng cả hai đều tử vong vì vết thương quá nặng.

"Cảnh sát giao thông đã bắt giữ tài xế xe tải, Geetmasindh. Anh ta đến từ Agra ở Uttar Pradesh. Geetmasindh đã say rượu khi lái xe tải. Khu vực xảy ra tai nạn bị hạn chế đối với xe hạng nặng vào buổi chiều. Chúng tôi đang điều tra xem làm thế nào chiếc xe tải có được giấy phép ngay từ đầu", Safin Hasan, cảnh sát giao thông Ahmedabad cho biết.

