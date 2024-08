Tài xế giở thói côn đồ sau va chạm giao thông ở Tân Bình

Your browser does not support the video tag.

Clip: Camera ghi lại vụ việc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh đánh người sau va chạm giao thông.

Camera ghi lại cảnh anh N. bị đánh.

...

Tình huống được xác định xảy ra trên đường Cộng Hoà (đoạn cầu vượt Hoàng Hoa Thám), phường 12, quận Tân Bình, TP HCM.

Theo trình báo, khoảng 19 giờ tối 2-8, anh L.B.T.N (ngụ quận 10) chạy ô tô mang biển số tỉnh Đắk Lắk chạy trên đường Cộng Hoà, hướng đi ngã tư An Sương. Khi chuẩn bị lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì bị ô tô mang biển số TP HCM tông vào hông bên phía phụ xe. Cả hai tài xế sau đó dừng lại giải quyết vụ việc.

Song, người đàn ông chạy ô tô mang biển số TP HCM bất ngờ đánh anh N.. Người này sau đó bỏ đi.

Anh N. đến Công an phường 12 trình báo. Hiện lực lượng chức năng phường 12 đã tiếp nhận thông tin.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao động