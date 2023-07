Tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong ở Huế: Tài xế xe biển Lào dương tính ma tuý

Liên quan đến vụ ô tô biển Lào gây tai nạn khiến 5 người thương vong, trả lời PV VTC News sáng 25/7, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, qua test nhanh, cơ quan công an phát hiện Phạm Văn Q. (SN 1995, trú Tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế - lái xe ô tô biển Lào trong vụ tai nạn) dương tính với ma tuý.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Phòng CSGT, tại thời điểm gây tai nạn, lái xe Phạm Văn Q. không xuất trình được giấy phép lái xe ô tô. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với Sở GTVT Thừa Thiên - Huế xác minh xem lái xe này có bằng lái xe ô tô hay không?.

Lực lượng chức năng đang lấy lời khai của tài xế Phạm Văn Q. (Ảnh: Nguyễn Vương)



Như VTC News đưa tin, khoảng 22h10 ngày 24/7 Phạm Văn Q. lái ô tô loại sedan 5 chỗ mang biển kiểm soát Lào có số hiệu 2462 đi trên quốc lộ 49 hướng biển Thuận An lên trung tâm TP Huế.

Khi đến Km7+600 quốc lộ 49 đoạn qua thôn Dương Nổ Nam (xã Phú Dương, TP Huế) thì tông vào anh Đ.C.P.L (SN 1987, trú thôn Dương Nổ Nam) đang đi bộ theo hướng cùng chiều.

Sau đó, ô tô biển số Lào tiếp tục phi lên tông vào xe máy mang BKS: 75H1-70022 do anh P.V.X (SN 1985, trú thôn Phò An, xã Phú Dương) chở theo vợ là chị N.T.T.T (SN 1988) cùng 2 con là cháu P.N.T.V (SN 2016) và cháu P.V.P.T (SN 2019).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Vương)



Vụ tai nạn khiến cháu P.N.T.V (7 tuổi) chết tại chỗ, 4 nạn nhân còn lại bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn ô tô biển số Lào chạy với tốc độ rất cao.

Ghi nhận tai hiện trường cho thấy, chiếc xe máy bị ô tô kéo lê khỏi vị trí va chạm khoảng gần 100 mét mà không có vết phanh. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng, các mảnh vỡ xe cùng đồ dùng của các nạn nhân vương vãi khắp nơi.

Tác giả: NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn tin: Báo VTC News