Sửa đổi, bổ sung đối tượng trong tuyển sinh Công an nhân dân

Ngày 15-8, Bộ Công an cho biết đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11-5-2021 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh Công an nhân dân, để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Theo dự thảo tờ trình, năm 2021 Bộ Công an đã ban hành thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11-5-2021 quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức hoạt động tuyển sinh trong Công an nhân dân.

Tuy nhiên theo Bộ Công an, quá trình tổ chức thực hiện thông tư còn bộc lộ một số vấn đề chưa phù hợp với các quy định của Nhà nước về công tác tuyển sinh, giáo dục đào tạo.

Theo đó dự thảo thông tư đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại điều 5 về người, điều kiện dự tuyển trình độ thạc sĩ để phù hợp với thuật ngữ trong các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực tiễn trong công tác tuyển sinh trong Công an nhân dân.

Cụ thể đối tượng dự tuyển trình độ thạc sĩ gồm: Cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trường Công an nhân dân; cán bộ có chức danh từ chuyên viên, nghiên cứu viên trở lên; cán bộ có chức danh từ bậc trung cấp hoặc tương đương trở lên theo quy định tiêu chuẩn chức danh của Bộ Công an, cán bộ của Bộ Quốc phòng có chức danh từ trợ lý hoặc tương đương trở lên; chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên hoặc quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội và tương đương trở lên thuộc công an các đơn vị, địa phương.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung một số điểm tại điều 8 về bổ sung đối tượng được phép đăng ký dự tuyển trình độ đại học vừa làm vừa học. Cụ thể: Cán bộ công tác trong lĩnh vực huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ, cơ yếu, lái xe phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời dự thảo không quy định thời gian công tác thực tế đối với đối tượng là hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn tại ngũ trong Công an nhân dân, có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, đảm bảo phù hợp với thực tiễn công tác tuyển sinh trong Công an nhân dân và quy định tại thông tư số 64/2023/TT-BCA ngày 23-11-2023 của Bộ Công an quy định xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 10 về không quy định thời gian công tác thực tế đối với cán bộ dự tuyển văn bằng 2 là hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn tại ngũ trong Công an nhân dân, có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, đảm bảo phù hợp quy định tại thông tư số 64/2023/TT-BCA.

Toàn văn dự thảo thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng. Xem toàn văn dự thảo thông tư tại đây.

