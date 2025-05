Sốc khi người giúp việc dùng giẻ lau nước bẩn vắt vào đồ uống của chủ nhà

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, chị H, trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội kể lại: vào ngày 12-5, các thành viên trong gia đình này liên tục gặp các vấn đề về sức khỏe. Kiểm tra, xem xét lại đồ ăn, chị H không thấy dấu hiệu nào khả nghi. Bản thân chị H đang gặp vấn đề về xương khớp, vẫn đang phải điều trị ngoại trú tại bệnh viện Việt Đức. Thời gian gần đây, gia đình chị thường dùng lá tía tô đun thành nước uống để hỗ trợ tăng cường sức khoẻ.

Trước đó, ngày 15-3, qua Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Home Sky, có địa chỉ tại ngõ 422 - Kim Giang, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chị H thuê một nữ giúp việc tên O, sinh năm 1967, trú tại Nghệ An làm giúp việc cho gia đình mình.

Clip ghi lại hành động của giúp việc O (Hình ảnh do chị H cung cấp)

Theo lời giới thiệu từ công ty môi giới, bà O - người Nghệ An (nói giọng Bắc). “Cô có kinh nghiệm 8 năm làm tại biệt thự Vinhomes, 2 năm làm nhà tầng, chuyên giúp việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp, chăm bé. Cô sạch sẽ, nấu ăn ngon, khoẻ mạnh, chịu khó…”.

Sau đó, từ ngày 16-4, bà O đến làm giúp việc cho gia đình chị H với mức lương 9 triệu đồng/ tháng.

Tuy nhiên, khi về làm việc cho gia đình chị H được hơn 1 tháng, gia đình chị H đều hoảng hốt trước hành động lén lút của nữ giúp việc này.

Sự việc xảy ra vào ngày 11-5, chị H vừa ôm bụng đau, vừa kiểm tra xem lại camera khu phòng bếp của gia đình thì phát hiện sự việc kinh hoàng trong quá trình giúp việc O đun nước lá tía tô cho gia đình chị H uống. Khi đó khoảng 5h sáng ngày 11-5, bà O chuẩn bị đun nước uống cho gia chủ nhưng không hề rửa bó lá tía tô hái ngoài bãi sông Hồng về mà cho cả bó lá vẫn nguyên đất vào nồi nước để đun.

Không dừng lại ở đó, giúp việc O còn dùng giẻ lau bếp lau nước tràn ra ngoài rồi vắt vào nồi lá tía tô cho chủ nhà uống.

Giúp việc O vừa ký hợp đồng làm cho nhà chị H hơn 1 tháng nay



Đoạn đoạn clip dài 54 giây được trích xuất từ camera đã ghi lại toàn bộ việc làm khuất tất của nữ giúp việc này.

Phát hiện sự việc, ngày 12-5, gia đình chị H đã trình báo Công an phường Ngọc Thuỵ.

Làm việc với cơ quan công an, nữ giúp việc O thừa nhận đã dùng giẻ lau nước bẩn vắt vào nồi cho chủ nhà uống. Bào chữa cho hành vi trái lương tâm này, nữ giúp việc O cho biết là do “vội và vô tình”.

Sau khi xác nhận sự việc, Công an phường Ngọc Thuỵ đã lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật về mức độ và tính nghiêm trọng của vấn đề đối với giúp việc O.

“Tôi nhận thức được hành vi sai trái của mình gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người khác. Tôi cam kết từ nay sẽ không tái phạm hành vi như vậy nữa”, giúp việc O thừa nhận.

Có không ít những câu chuyện về người giúp việc lợi dụng lòng tin và sự thương người của gia chủ để thực hiện những hành vi trái đạo đức, thậm chí vi phạm pháp luật. Vụ việc xảy ra tại nhà chị H là lời cảnh báo đối với các gia đình đang thuê người giúp việc cần lựa chọn đơn vị môi giới trung gian giới thiệu việc làm uy tín và tuyển chọn những người giúp việc đủ tâm, đủ đức để bảo vệ chính gia đình mình.

