"Siêu vòng 1" nhảy cổ động World Cup khiến dân mạng "đứng ngồi không yên"

World Cup 2022 diễn ra ở Qatar là sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng, từ fan bóng đá cho đến người bình thường. Ca khúc chủ đề “Waka Waka” của World Cup 2010 bất ngờ hot trở lại ở Trung Quốc. Hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đã đăng tải các clip nhảy cổ vũ trên nền nhạc, thu hút chục triệu lượt xem. Trong đó có Liễu Nham - nữ diễn viên được mệnh danh là siêu vòng 1 quyến rũ nhất đất nước tỷ dân.

Clip nhảy của Liễu Nham nhận được lượng tương tác “khủng”

Trong đoạn clip 17 giây, người đẹp sinh năm 1980 mặc áo ba lỗ màu hồng tôn đường cong nữ tính, phối cùng váy ngắn và giày boot. Cô lắc lư theo điệu nhạc, cười rạng rỡ và kết thúc bằng một cú đá bóng ra xa. Dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho vòng eo nõn nà và đôi chân thon dài như kiếm Nhật của Liễu Nham. “Hot girl bóng đá đẹp nhất trong lòng tôi”, “Muốn xỉu trước nhan sắc này”, “Vợ ơi, em cổ vũ đội nào?”, “Xem bóng và xem Liễu Nham”, “Ghen tị với đôi chân của chị”, “Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo thế này”... là một số bình luận dưới clip.

Trước đó, Liễu Nham chia sẻ, cô đã bày tỏ sự ủng hộ với đội tuyển Đức và hi vọng “cỗ xe tăng” sẽ giành chức vô địch.

Ngu Thư Hân cũng gây bão không kém với clip nhảy cổ vũ World Cup của mình. Không còn dáng vẻ ngọt ngào thường thấy, nữ diễn viên “Thương lan quyết” khiến dân mạng xuýt xoa với hình ảnh gợi cảm.



Hot girl mạng Cửu Cửu luôn nhận được chú ý bởi những bộ trang phục hở bạo phô diễn đường cong cơ thể nóng bỏng. Cũng chính vì trang phục quá bạo dạn nên không ít lần, người đẹp Trung Quốc khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên”. Cửu Cửu vừa đăng tải đoạn clip nhảy trên nền nhạc “Waka Waka” hút triệu lượt xem. Hot girl mạng diện áo croptop phối cùng váy caro ngắn cũn cỡn, khoe vẻ đẹp đầy sức sống.

Phàn Thiếu Hoàng cũng đăng video hưởng ứng. Chàng Hư Trúc của “Thiên Long Bát Bộ 1997” mặc áo sơ mi quần tây lịch lãm, hơi khuỵu chân và làm động tác tay theo điệu nhạc. Đây là lần hiếm hoi anh công khai xuất hiện sau ồn ào nợ tiền tỷ, phải đi hát quán bar kiếm sống. Dân mạng xuýt xoa về sự trẻ trung của nam diễn viên 49 tuổi.

