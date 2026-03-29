Shark Tank Việt Nam và chuỗi trượt dài: Điểm danh các "cá mập" và startup lùm xùm, vướng vòng lao lý

Từng được xem là “bệ phóng vàng” cho cộng đồng khởi nghiệp, Shark Tank Việt Nam không chỉ tạo ra những thương vụ triệu USD mà còn góp phần định hình giấc mơ làm giàu của cả một thế hệ startup. Thế nhưng, phía sau ánh đèn sân khấu và những cái bắt tay hào nhoáng, một thực tế đang dần lộ diện: không ít cái tên, từ nhà đầu tư đến startup từng bước ra từ chương trình, lại vướng vào vòng xoáy pháp lý.

Ngô Thị Thảo - HanaGold

Tối 26/3, thông tin liên quan đến Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold nhận về sự chú ý của công chúng. Theo báo CAND, Giám đốc doanh nghiệp này - Ngô Thị Thảo (còn gọi là Hana Ngô, 32 tuổi) cùng 1 số cá nhân khác bị khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền".

Cụ thể, từ năm 2018, Hana Ngô cùng các cá nhân bị xác định đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Thông tin khiến nhiều người quan tâm bởi Hana Ngô từng là cái tên từng làm dậy sóng giới khởi nghiệp. Năm 2022, cá nhân này từng lên sóng Shark Tank mùa 5 để gọi vốn 200.000 USD (gần 5,3 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) cho 10% cổ phần với mô hình "Tiệm kim hoàn 4.0" HanaGold.

HanaGold ra đời là một chuỗi tiệm kim hoàn ứng dụng công nghệ 4.0 để người dân mua vàng tích luỹ online từ 100.000 đồng, nhận hàng offline tại chuỗi cửa hàng của HanaGold và các cửa hàng nhượng quyền trên toàn quốc. HanaGold còn muốn nhân rộng mô hình bằng các cửa hàng nhượng quyền với chi phí 500 triệu đồng để mở một tiệm kim hoàn.

Theo giới thiệu của Hana Ngô, HanaGold xây dựng nền tảng website đặc biệt là mobile app cung cấp công cụ cho khách hàng nạp tiền mua vàng tích luỹ từ 100.000 đồng và khi nào đủ 1 chỉ thì ra tiệm vàng để nhận vàng vật chất về. HanaGold thành lập năm 2020 và đến thời điểm lên Shark Tank đã có 3 cửa hàng, đã có 15.000 khách hàng tải app, trong đó có 30% khách mua vàng.

Tuy nhiên, Hana Ngô đã bị cả 5 “cá mập” của chương trình tại thời điểm đó từ chối.

Shark Nguyễn Hòa Bình - NextTech

Shark Bình 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips lừa đảo. Ngoài ra, Shark Bình còn đang bị tạm giam trong vụ liên quan đến chính dự án tiền số AntEx của ông với 3 cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Với 4 tội danh trong 2 vụ án, Shark Bình phải đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân, theo VnExpress.

Từng nổi tiếng với biệt danh Shark Bình khi tham gia Shark Tank Việt Nam, ông được xem là "cá mập" trong giới công nghệ, rót vốn vào hàng chục startup trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông. Không chỉ sự nghiệp, đời tư của ông cũng gây chú ý khi có cuộc hôn nhân với nữ diễn viên nổi tiếng.

Tập đoàn NextTech của Shark Bình phát triển theo bốn mảng kinh doanh chính là công nghệ tài chính (Ngân Lượng, mPOS, VIMO); thương mại điện tử và logistics (Boxme, NextSmartShip); dịch vụ và nền tảng O2O, nổi bật là FastGo, ứng dụng gọi xe cạnh tranh thời điểm Grab bùng nổ; startup, một quỹ đầu tư nội địa hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ non trẻ.

Trong đó, ông Bình đang bị cáo buộc có sai phạm ở ba dự án là Ngân lượng, mPOS và tiền số AntEx. Quá trình điều tra, công an tạm giữ, phong tỏa 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, hai ôtô... (tổng khoảng 900 tỷ đồng) trong cả vụ án.

Shark Nguyễn Ngọc Thủy - Egroup và Egame

Cuối tháng 12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame) và Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174, khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng = 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng = 962,5 triệu cổ phần).

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiền (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Shark Phạm Văn Tam - Asanzo

Năm 2019, Shark Tam bước lên ghế nóng Shark Tank mùa 3, trở thành hình mẫu “doanh nhân khởi nghiệp” – trẻ trung, thành công, dám mơ lớn. Hình ảnh ông chủ Asanzo xuất hiện dày đặc trên báo chí, truyền thông, thậm chí được coi như “người hùng hàng Việt”. Thế nhưng, sau ánh hào quang, ông chủ Asanzo đang phải đối diện vòng lao lý với cáo buộc trốn thuế, đánh dấu bước ngoặt đầy bi kịch trong hành trình sự nghiệp.

Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2017 đến quý II/2019, Công ty Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng; gồm 4,1 tỷ thuế giá trị gia tăng và 11,5 tỷ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cụ thể, doanh nghiệp mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, thuê Công ty VTB gia công, sau đó lắp ráp điều hòa mang nhãn hiệu Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, để ngoài sổ sách doanh thu và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TP HCM chuyển hồ sơ sang công an điều tra. Đến tháng 3/2020, Asanzo đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền trên. Ngoài ra, ông Phạm Văn Tam bị cáo buộc dùng Công ty Sa Huỳnh (do Trương Ngọc Liêm làm giám đốc) nhập lậu 1.300 lò nướng thủy tinh Asanzo từ Trung Quốc. Doanh nghiệp khai báo là linh kiện rời trị giá 212 triệu đồng, song kiểm tra thực tế xác định đây là sản phẩm đồng bộ, mới 100%, trị giá hơn 414 triệu đồng. Tháng 10/2025, ông Phạm Văn Tam cho rằng mức án 4 năm 6 tháng tù và nộp phạt 2 tỷ đồng về hành vi buôn lậu và trốn thuế là quá nặng, nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hoàng Khải - Khải Silk Ông Hoàng Khải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Khải Silk từng được chương trình Shark Tank Việt Nam công bố là một trong 4 nhà đầu tư khách mời của mùa 1. Tuy nhiên, vào cuối tháng 10/2017, fanpage của Shark Tank Việt Nam đăng tải đã đăng tải thông báo, doanh nhân Hoàng Khải - người giữ vai trò một trong những nhà đầu tư khách mời của chương trình Shark Tank Việt Nam đã quyết định rút khỏi chương trình để tập trung vào các công việc của công ty.

Doanh nhân Hoàng Khải được biết đến là người sở hữu thương hiệu khăn tơ lụa Khaisilk, được định vị là sản phẩm cao cấp. Thương hiệu lụa Khaisilk ra đời vào cuối những năm 1980 tại Hà Nội nhắm tới phân khúc khách hàng cao cấp. Giá một chiếc khăn từ vài trăm tới vài triệu đồng.

Sau khi bị khách hàng phát hiện một sản phẩm của Tập đoàn Khải Silk bán ra có tới 2 nhãn mác là “KHAISILK - Made in Việt Nam” và “Made in China”, ngày 25/10/2017, ông Khải thừa nhận có bán hàng tơ lụa xuất xứ từ Trung Quốc và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.

Sau đó, Bộ Công Thương yêu cầu chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an Hà Nội. Bất ngờ hơn, khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra còn phát hiện khăn lụa Khaisilk không có thành phần lụa như công bố trên sản phẩm là 100% thành phần lụa. Theo kết luận của Bộ Công Thương, doanh nghiệp này đã vi phạm loạt dấu hiệu liên quan tới bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm luật về quản lý thuế, hóa đơn...

Tác giả: Nguyễn Phượng (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn