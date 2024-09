Say rượu mang ghế ra ngồi giữa đường, người đàn ông bị xe tải đâm trúng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại tại một con đường ở Pratapgarh, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 3/9.

Đoạn clip cho thấy một người đàn ông say rượu đã mang ghế ra ngồi giữa đường, mặc cho các phương tiện di chuyển qua lại. Vài phút sau, người này bị một chiếc xe tải đâm trúng từ phía sau. Cú va chạm khiến anh ta ngã xuống đất, suýt bị bánh xe tải cán trúng.

... Người đàn ông bị chiếc xe tải đâm trúng.



Khi chiếc xe tải chạy đi, người đàn ông vẫn nằm giữa đường và nhìn theo chiếc xe trong sự tức giận. May mắn là người này không bị thương sau cú va chạm.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được người dân dùng điện thoại ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn