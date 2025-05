Sâu róm xuất hiện gây hại rừng thông ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng phun thuốc phòng trừ sâu róm gây hại rừng thông

Your browser does not support the video tag.

Video: Lực lượng chức năng phun thuốc phòng trừ sâu róm gây hại rừng thông

Sáng 10-5, ông Nguyễn Hải Vân, Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, thời gian gần đây, tình trạng sâu róm gây hại đã xuất hiện tại rừng cây thông trên địa bàn do đơn vị quản lý, đe dọa ảnh hưởng đến năng suất, sinh trưởng, phát triển của cây.

Sâu róm xuất hiện gây hại rừng thông

Qua kiểm tra bước đầu ghi nhận, sâu róm gây hại đã xuất hiện tại khoảng 500ha rừng cây thông, trong đó mật độ cao là khoảng 70ha.

Lực lượng chức năng phun thuốc phòng trừ sâu róm gây hại rừng thông

...

Sâu róm xuất hiện theo chu kỳ tự nhiên, thời gian qua gặp thời tiết độ ẩm lớn, kèm theo mưa nắng thất thường nên thuận lợi để sâu róm phát triển mạnh. Sâu róm xuất hiện, gây hại ăn trụi lá cây thông, nếu gặp thời tiết nắng nóng có thể khiến cây thông bị khô và chết.

Lực lượng chức năng phun thuốc phòng trừ sâu róm gây hại rừng thông

Ngay sau khi phát hiện, nhằm ngăn chặn sâu róm phát triển gây hại diện rộng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng, huy động nhân lực triển khai phun thuốc phòng trừ 1-2 lần tại nhiều điểm, đặc biệt là những nơi có mật độ sâu cao. Tuy nhiên, do địa hình rừng thông phức tạp, cây thông cao 15m nên việc phun thuốc phòng trừ gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng phun thuốc phòng trừ sâu róm gây hại rừng thông

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với diện tích gần 10.000ha (cây thông thuần loài, thông xen keo, rừng tự nhiên…) và đất lâm nghiệp, trải dài trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng phun thuốc phòng trừ sâu róm gây hại rừng thông

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: sggp.org.vn