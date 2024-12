Sáp nhập công an 2 huyện ở Hà Tĩnh

Ngày 30/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Công Dũng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an huyện Lộc Hà để sát nhập vào Công an huyện Thạch Hà.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí.

...



Đồng thời, công bố các quyết định của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về việc bố trí, điều động đối với các đồng chí lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện tại một số đơn vị, địa phương trong Công an tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh HàTĩnh, nhấn mạnh: “Việc sắp xếp lại bộ máy và tổ chức cán bộ lần này là một chủ trương đúng đắn, hiệu quả; đồng thời mong muốn trên cương vị mới, đơn vị công tác mới các đồng chí được bố trí, điều động đợt này sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhanh chóng tiếp nhận công việc và phối hợp, đoàn kết cùng cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác được giao, kịp thời giải quyết các phần việc, không để gián đoạn…”.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn