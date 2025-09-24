CLIP: Kinh hoàng nước lũ vỡ bờ giật sập cầu ở Đài Loan - Trung Quốc

Theo Cục Cứu hỏa Hoa Liên, nước lũ từ hồ chắn Matai'an Creek tràn bờ vào thị trấn Guangfu chiều 23-9, khiến ít nhất 300 người bị mắc kẹt và hai người thiệt mạng, 3 người mất tích.

Nước lũ từ hồ Matai'an tràn vào thị trấn Guangfu, huyện Hoa Liên. Ảnh: Focus Taiwan

Nước lũ tràn vào trung tâm thị trấn sau khi vỡ bờ vào khoảng 14 giờ 50 phút, kèm theo bùn đất và mảnh vỡ, nhấn chìm đường phố ở một số khu vực lên đến tận mái nhà. Người dân được nhìn thấy trèo lên xe ô tô và các tòa nhà để chờ cứu hộ khi dòng nước đen, đầy phù sa nhấn chìm thị trấn.

Chính quyền cho biết hồ chắn này ước tính chứa 91 triệu tấn nước, đủ để lấp đầy khoảng 14.560 hồ bơi tiêu chuẩn Olympic.

Nước lũ từ hồ chắn Matai'an tràn qua trạm Guangfu ở huyện Hoa Liên. Ảnh: Focus Taiwan

Nước lũ cũng phá hủy cầu Matai'an Creek và làm ngập ga đường sắt Guangfu. Các hoạt động cứu hộ đã được triển khai với sự hỗ trợ của các sở cứu hỏa Đài Bắc, Tân Bắc và Đài Đông trong khi các nhóm dân sự hỗ trợ thuyền.

Giới chức trách đã kêu gọi người dân di chuyển lên các tầng cao hơn trong khi các đội tìm kiếm cứu nạn ưu tiên tìm kiếm những người bị mắc kẹt ở tầng trệt.

Đến 7 giờ tối (giờ địa phương), sở cứu hỏa địa phương thông báo 2 người thiệt mạng là 2 bệnh nhân không thể đến nơi khám chữa bệnh do nước lũ.

Trong khi đó, Hồng Kông (Trung Quốc) đã ban hành cảnh báo bão cấp 8, chỉ thấp hơn hai bậc so với mức tối đa, khi bão Ragasa đang tiến về đặc khu này và miền Nam Trung Quốc trong ngày 23-9.

Với sức gió lên tới 220 km/giờ, đây là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm nay. Cơ quan khí tượng Trung Quốc gọi Ragasa là "vua bão", trong khi các quan chức Hồng Kông cảnh báo đây sẽ là một trong những cơn bão có sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử gần đây của thành phố. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy trong khi các trường học phải đóng cửa.

Nước lũ tràn bờ đã làm gãy cầu và gây ngập lụt một ngôi làng ở Hoa Liên, Đài Loan. Video: CNA

Tại Trung Quốc, theo đài truyền hình nhà nước CCTV, chính quyền Quảng Đông đã sơ tán hơn 770.000 người cho đến nay. Hơn một triệu người dự kiến di dời trên toàn tỉnh trong ngày hôm nay. Chính quyền TP Thâm Quyến đã nâng cảnh báo bão lên mức đỏ vào lúc 18 giờ (giờ địa phương). Mức đỏ là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo của Trung Quốc.

Ảnh hưởng lớn nhất dự kiến sẽ xảy ra vào ban đêm khi cơn bão di chuyển về phía Tây dọc theo đồng bằng sông Châu Giang. Chính quyền Ma Cao (Trung Quốc) cũng cho biết sẽ tăng cường cảnh báo cho bão Ragasa vào ngày 24-9.

Một số hình ảnh lũ lụt do mưa lớn mà siêu bão Ragasa gây ra ở Đài Loan - Trung Quốc

Đường biến thành sông. Ảnh: TTV News

Nước bùn tràn vào thị trấn Quang Phục (huyện Hoa Liên), cảnh tượng trông như bị sóng thần tấn công. Ảnh: TTV News

TP Hoa Liên bị ngập lụt nghiêm trọng. Ảnh: Threads/mei770803

Lũ lụt tràn vào thị trấn Quang Phục. Ảnh: Ettoday

Xe cộ bị cuốn trôi và dồn thành đống. Ảnh: ETtoday

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người Lao Động