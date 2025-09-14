Tắm sông, 2 trẻ tiểu học chết đuối

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm em L.M.Y.S. - Ảnh: Người dân cung cấp

Sáng 14-9, ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch UBND xã Đức Bình (Đắk Lắk) - cho hay lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm 1 nạn nhân bị đuối nước khi tắm tại khu vực trạm bơm buôn Mả Vôi (thuộc sông Ba).

"Lực lượng chức năng tìm kiếm từ chiều hôm qua đến tận 2h sáng hôm sau, sau đó sáng sớm hôm nay tiếp tục tìm kiếm, đến trưa đã tìm được thi thể bé thứ hai", ông Quang nói.

Lúc 16h ngày 13-9 tại khu vực trạm bơm buôn Mả Vôi xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng. 3 học sinh gồm L.M.Y.S. (9 tuổi), K.Y.T. (9 tuổi, cùng học lớp 4) và K.Y.L. (6 tuổi, học lớp 1) rủ nhau ra khu vực sông Ba gần trạm bơm để tắm thì bị nước cuốn.

Em K.Y.L. may mắn được người dân kịp thời cứu sống. Em K.Y.T. chết đuối, được tìm thấy thi thể vào lúc 17h30 cùng ngày. Riêng em L.M.Y.S. mất tích, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm suốt đêm qua đến trưa 14-9 mới tìm thấy.

Theo đề nghị của địa phương, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã đóng nước để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm. Xã cũng thông tin, đề nghị các xã lân cận (Sơn Thành, Phú Hòa 1) huy động lực lượng phối hợp tham gia chốt chặn các vị trí hạ lưu và đập Đồng Cam để hỗ trợ tìm kiếm.

Theo ông Quang, cả ba nạn nhân đều là người dân tộc thiểu số. Hoàn cảnh gia đình của 2 em chết đuối và mất tích đều là hộ nghèo, địa phương đang vận động hỗ trợ kinh phí mai táng.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ