Ronaldo mua lại MU?

Ronaldo sẽ đầu tư vào đội bóng cũ? Ảnh: Reuters



Theo Manchester Evening News, MU đang đẩy mạnh việc đàm phán với một nhóm nhà đầu tư mới nhằm chuyển nhượng một phần cổ phần của câu lạc bộ. Động thái này được cho là xuất phát từ mong muốn của giới chủ Glazer — những người đang chịu nhiều áp lực từ người hâm mộ vì thành tích sa sút và các vấn đề tài chính kéo dài.

Việc mở cửa cho các nhà đầu tư mới đến MU không chỉ nhằm cải thiện nguồn vốn của CLB mà còn hướng tới tái cấu trúc toàn diện về quản trị, cơ sở vật chất và chiến lược phát triển lâu dài của “Quỷ đỏ”.

Sau khi thông tin này được công bố, báo chí Anh lập tức hướng sự chú ý đến Ronaldo — người từng có quãng thời gian thi đấu thành công khi khoác áo MU.

... Ronaldo hiểu rõ văn hóa ở MU. Ảnh: Reuters.



Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Ronaldo tiết lộ anh “muốn trở thành chủ sở hữu của một câu lạc bộ lớn trong tương lai” — lời khẳng định khiến giới truyền thông lập tức liên hệ đến MU. Với khối tài sản ước tính hơn 1 tỷ USD, cùng mạng lưới kinh doanh trải rộng từ thể thao đến bất động sản, Ronaldo hoàn toàn có thể trở thành một trong những cổ đông chiến lược của MU.

Nếu Ronaldo có thể kêu gọi thêm nhà đầu tư chung tay tham gia vào dự án này, đây sẽ là cú hích lớn cả về thương hiệu lẫn hình ảnh cho đôi bên. MU sẽ có thêm một biểu tượng toàn cầu với tầm ảnh hưởng sâu rộng trong thế giới thể thao, giúp CLB mở rộng sức hút thương mại, đặc biệt tại thị trường Trung Đông – nơi Ronaldo đang là cái tên được yêu mến nhất.

Về phía CR7, việc nắm giữ cổ phần tại MU cũng sẽ là bước đi chiến lược, đánh dấu bước chuyển từ cầu thủ sang vai trò doanh nhân – tương tự con đường mà David Beckham đã đi trước.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn