Ronaldo lập cú đúp, Al Nassr thắng đậm Al Riyadh

Chân sút người Bồ Đào Nha chơi trọn 90 phút trong chiến thắng trước Al Riyadh rạng sáng 21/9 (giờ Hà Nội).

Ngôi sao 40 tuổi ghi cú đúp sau 6 cú dứt điểm, chạm bóng 28 lần, chuyền chính xác 79% và có một đường kiến tạo cơ hội. Dù vậy, anh cũng để mất bóng 7 lần, việt vị 3 lần và không qua người thành công.

Bên cạnh Ronaldo, đồng đội Joao Felix cũng tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Chính Felix là người dọn cỗ để đàn anh CR7 nâng tỷ số lên 3-0 ngay trong hiệp một.

Cristiano Ronaldo ghi hai bàn giúp Al Nassr hạ Al Riyadh 5-1 tại Saudi Pro League.

Trước đó, Felix mở tỷ số từ đường chuyền của Kingsley Coman, rồi đến chính Coman ghi bàn nhân đôi cách biệt. Một pha lập công khác của Felix bị VAR từ chối.

...

Sang hiệp hai, Felix kịp hoàn tất cú đúp bằng pha vô-lê một chạm. Đội khách Al Riyadh gỡ được một bàn, nhưng Al Nassr vẫn khép lại trận đấu bằng chiến thắng cách biệt khi Ronaldo tận dụng pha kiến tạo của Coman để ấn định tỷ số 5-1.

Đây là bàn thứ 3 của Ronaldo tại Saudi Pro League mùa này, nâng tổng số bàn thắng trong năm 2025 lên 29 và chạm mốc 945 bàn trong sự nghiệp.

Niềm vui của siêu sao Bồ Đào Nha còn nhân đôi khi hôn thê Georgina Rodriguez và các con xuất hiện trên khán đài cổ vũ.

Sau 3 vòng đấu, Al Nassr toàn thắng và dẫn đầu bảng với 9 điểm, bằng Al Ittihad nhưng hơn hiệu số phụ.

