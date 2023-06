“Quả đấm thép” trấn áp tội phạm hình sự trên địa bàn Hà Tĩnh

Với khẩu hiệu hành động “Sống, làm việc xứng đáng với danh dự và truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự”, thực hiện Phong trào thi đua 5 xuất sắc: “Trinh sát nắm địa bàn xuất sắc nhất”, “Trinh sát phát hiện vụ việc xuất sắc nhất”, “Cán bộ làm công tác tuyên truyền xuất sắc nhất”, “Điều tra viên có hồ sơ tố tụng xuất sắc nhất”, “Cán bộ có hồ sơ chuyên đề xuất sắc nhất”; cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự luôn tự học tập, nghiên cứu pháp luật, nghiệp vụ, chú trọng công tác nắm tình hình, xem đây là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Trong những năm qua, ngoài việc kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công tác, hóa trang, tuần tra, mật phục, phối hợp kiểm tra trên các tuyến đường chính, địa bàn giáp ranh và tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Được ví như "quả đấm thép", Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc, bắt nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ nhiều vũ khí các loại và phương tiện gây án; phục vụ kịp thời công tác phòng ngừa, răn đe, trấn áp tội phạm. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiếp nhận, điều tra xử lý 40 vụ, 98 bị can; triệt phá thành công 2 chuyên án, khởi tố 12 bị can về các tội lừa đảo Chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; điều tra, truy xét làm rõ 6 vụ giết người.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự chia sẻ: Đối với những vụ án hình sự xảy ra đều cần phải được xử lý một cách nhanh nhạy. Chính vì vậy, dù tính chất phức tạp đến đâu, cũng đều đòi hỏi người chiến sĩ khi tham gia phá án phải có sự tập trung kiên trì để tìm ra manh mối đấu tranh, giải tỏa những bức xúc trong dư luận xã hội. Chính sự quyết tâm và tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm mà trong những năm gần đây Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Tĩnh đã liên tiếp lập được nhiều chiến công, triệt xóa được nhiều vụ án hình sự làm nức lòng người dân trên cả nước. Điển hình như: Phá thành công chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động lừa đảo với hình thức thức cho vay tiền trên không gian mạng do đối tượng Nguyễn Khắc Mạnh (SN: 2000, HKTT: xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Bùi Văn Tiến (SN: 1997, HKTT: xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội, trú tại: phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cầm đầu, cấu kết với nhiều đối tượng khác ở các địa bàn huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên chiếm đoạt tài sản của hơn 500 người bị hại, với tổng số tiền khoảng hơn 70 tỉ đồng. Nối tiếp những thành tích đạt được, Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng phá thành công chuyên án về cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Đặng Quang Nam, SN: 1990, trú tại Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh và Đặng Thế Khánh, SN: 1999, trú tại Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh với số tiền các đối tượng cho vay 19,1 tỉ đồng. Những thành tích đó là sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ sau nhiều đêm thức trắng truy bắt đối tượng, là những trăn trở vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Song song với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được tập thể, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự chú trọng với nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, qua đó khơi dậy được giá trị đạo đức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và truyền thống đoàn kết, bồi dưỡng thế hệ trẻ "vừa hồng, vừa chuyên", động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao uy tín và danh dự của lực lượng Cảnh sát hình sự chung sức đồng lòng xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Với những thành tích đã đạt được, tập thể và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhiều lần được Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, tặng Bằng khen, Giấy khen; đơn vị nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng". Sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh tội phạm.



