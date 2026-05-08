Phóng ẩu qua đoạn cua, xe khách 16 chỗ lao khỏi mặt đường

Trước đó, vào lúc 5h40’ ngày 8/5, xe ô tô khách BKS 77F-000.05 (loại xe 16 chỗ, nhà xe Hùng Phương) do tài xếTrần Văn Hậu (SN 1972, trú TDP 1, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai.

Khi đến Km 110+550m Quốc lộ 25 thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai, phương tiện nói trên bất ngờ lao sang lề đường bên trái theo hướng di chuyển, tự gây tai nạn.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.



Hậu quả: Vụ tai nạn làm bà Võ Thị Hường (SN 1951, trú Tổ DP5, xã Phú Túc) tử vong; 2 người gồm: Lê Kim Hùng (SN 1989, trú TDP 4, xã Phú Túc) và Nguyễn Việt Hòa (SN 1980, trú TDP 4, xã Phú Túc) bị thương nặng, được đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Phú Túc; xe ô tô hư hỏng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh nhanh và xác định, tài xếTrần Văn Hậu có GPLX hạng D, có giá trị đến ngày 14/7/2030; lái xe không có nồng độ cồn, đang kiểm tra ma túy. Xe ô tô khách BKS 77F- 000.05 có kiểm định đến ngày 9/6/2027.Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm 5 hành khách và lái xe, phụ xe.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do lái xe điều khiển xe lưu thông qua đoạn đường cong không làm chủ tốc độ, tự gây tai nạn. Thông tin thu thập ban đầu, xe khách qua cua với tốc độ cao, lật lộn nhào và lao qua lề đường đối diện thì mới dừng lại.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và hỗ trợ những người bị nạn.



Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: cand.com.vn