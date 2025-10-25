Bà Phạm Thị Thanh Trà làm Phó thủ tướng

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 25-10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng thư ký Quốc hội) trình bày các dự thảo nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng làm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Kết quả có 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,72% tổng số đại biểu); trong đó có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51% tổng số đại biểu), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu).

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê Nghệ An. Bà Trà trước đó đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (cũ)...

Với việc được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, bà Phạm Thị Thanh Trà là nữ Phó thủ tướng đầu tiên của Chính phủ từ năm 1945 đến nay.

...

Như vậy sau khi kiện toàn các chức danh Phó thủ tướng, đến nay Chính phủ có Thủ tướng Phạm Minh Chính, 9 Phó thủ tướng gồm các ông Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các nhân sự được bầu, phê chuẩn bổ nhiệm tại kỳ họp - Ảnh: HỒ LONG

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tác giả: Thành Chung - Tiến Long - Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ