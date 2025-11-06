Phía sau hình ảnh hào nhoáng của một nữ doanh nhân

VKSND TP Hà Nội vừa có cáo trạng truy tố đối với bị can Vũ Thị Thúy (sinh năm 1981, trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Giăng bẫy

Bên cạnh đó, VKSND còn truy tố bị can Trần Thiện Tâm và Trịnh Văn Tôn đều là Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam cùng 8 người khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2019, Vũ Thị Thúy đã thành lập Công ty Nhật Nam, với vốn điều lệ 50 tỉ đồng. Để có tiền chi tiêu, Vũ Thị Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội (web, Facebook), thông qua cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng hơn cho các nhà đầu tư, Thúy mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu quảng bá về Công ty Nhật Nam có các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư và đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức 7%-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168%-192% giá trị hợp đồng.

Bên cạnh đó, hằng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao. Ngoài ra, Thúy giới thiệu, quảng bá không ít cá nhân có uy tín, địa vị xã hội, đã đầu tư số tiền lớn, được trả lợi nhuận đầy đủ, đúng hạn để tạo niềm tin thêm cho các khách hàng.

Để tạo hình ảnh công ty có quy mô lớn, Thúy thành lập Ban cố vấn, Ban chiến lược và các phòng ban giúp việc như phòng kế toán, phòng pháp chế, nhân sự... và thuê những cá nhân có uy tín, địa vị trong xã hội đã từng công tác trong các cơ quan nhà nước để lợi dụng các cá nhân này xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị nhà đầu tư của công ty và xưng danh là thành viên Ban cố vấn và bản thân những cá nhân này cũng đang đầu tư tiền vào Công ty Nhật Nam, được phân chia lợi nhuận đầy đủ.

Chiếm đoạt gần 5.000 tỉ đồng của 13.980 người

Thực tế hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Công ty Nhật Nam không có hiệu quả, thua lỗ. Nhưng không dừng lại, ngày 21-11-2022 và ngày 21-2-2023, Thúy tiếp tục thành lập thêm Công ty CP Sông Đà Invest và Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để sử dụng các pháp nhân này ký hợp đồng huy động vốn của khách hàng.

Các thành viên Ban chiến lược gồm: Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo, Ngô Thị Quyên. Dù không phải là thành viên sáng lập công ty, không góp vốn điều lệ trong công ty, không biết các dự án và lợi nhuận, nhưng những thành viên này vẫn tham gia và đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Thúy để quảng bá, giới thiệu, phát triển thị trường, đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, phụ trách các văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để giới thiệu, quảng bá các thông tin không đúng sự thật với khách hàng nhằm tạo lòng tin cho họ tham gia ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư về Công ty Nhật Nam.

Bị can Vũ Thị Thúy ký các hợp đồng khống (có hợp đồng nhưng không có tiền nộp vào công ty) với giá trị hàng tỉ đồng đến hàng chục tỉ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận "khống" cho các thành viên Ban chiến lược. Các thành viên Ban chiến lược đã thực hiện hành vi theo chỉ đạo của Thúy để được hưởng lợi tiền "hoa hồng" doanh số, "hoa hồng" xuyên suốt, tiền lương - thưởng từ công ty.

Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã huy động ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền hơn 9.113 tỉ đồng.

Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng 4.144 tỉ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền 4.968 tỉ đồng (tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại) Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do phạm tội mà có. Thúy đã sử dụng 120 tỉ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Bị can Vũ Thị Thúy được biết đến là vợ của một nam ca sĩ khá nổi tiếng tại Việt Nam. Thúy giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Sông Đà 1.01 (SJC); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà Invest; Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Nhật Khang. Trước khi bị bắt năm 2023, bị can Thúy và Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam đã hoàn tất thoái vốn khỏi SJC.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động