Phê chuẩn khởi tố các bị can trong chuyên án pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Tĩnh

VKSND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 11 bị can về tội “Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm” theo khoản 3 Điều 190, 191 Bộ luật hình sự.

Đây là các đối tượng đã bị bắt giữ trong chuyên án khám phá, thu giữ hơn 3,5 tấn pháo nổ, pháo hoa nổ, lớn nhất tại Hà Tĩnh từ trước đến nay.

Những đối tượng bị khởi tố, tạm giam, cùng tang vật vụ án.



Trước đó, từ đầu năm 2023, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin, hình ảnh quảng cáo việc mua bán pháo hoa nổ, pháo nổ trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram. Nhóm đối tượng này này nhiều lần thực hiện Buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và cả nước với số lượng lớn.

Chuyên án được xác lập để đấu tranh. Sau một thời gian điều tra, Ban chuyên án xác định 3 đối tượng cầm đầu: Nguyễn Tuấn Anh, SN 1997, Trần Quốc Phương, SN 1995 cùng trú tại xã Đức Tin, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và Võ Ngọc Sang, SN 2005, trú tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Mới đây, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh đồng loạt phá án, bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 đối tượng nói trên, thu giữ trên 600 kg pháo nổ các loại cùng nhiều tang, tài vật.

Kiểm sát viên kiểm sát việc bắt giữ, kiểm đếm tang vật.

...



Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an huyện Lôc Hà đã phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp chỗ ở, phương tiện của 11 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Lâm, SN 1988, thường trú tại xã Nhân Đạo, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông; Nguyễn Văn Nhất, SN 1977, trú tại xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định - lái xe; Lương Phan Quốc Phong, SN 1994, trú tại phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (là nhân viên của Lâm); Phan Trung Lợi, SN 1993, trú tại huyện Phù Mỹ, Bình Định (là nhân viên Lâm); Lê Thị Minh Lệ, SN 1993, Nguyễn Văn Điệp, SN 1971 đều trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh - là chồng của Lệ; Nguyễn Văn Tiến, SN 1988, Dương Xuân Dũng, SN 1989 cùng trú tại Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An; Phan Văn Phúc, SN 1993, Phan Văn Phúc, SN 1995, Trần Hữu Hợi, SN 1983 cùng trú tai Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An và Nguyễn Trạch Thông, SN 1996 trú tại Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An. Thu giữ gần 3 tấn pháo nổ các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận: từ tháng 7/2022, Nguyễn Tuấn Anh liên hệ với một đối tượng tên “Kim” ở Campuchia để mua pháo. Sau khi liên lạc được với đối tượng tên Kim thống nhất được việc mua bán pháp. Nguyễn Tuấn Anh đã lập các tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, rao bán kiếm lời.

Dưới sự chỉ đạo của “Kim”, Nguyễn Tấn Lâm là chủ bãi xe Tường Vy có nhiệm vụ nhận hàng, chỉ đạo Nhất, Phong, Lợi là nhân viên phục vụ bốc xếp và lái xe để chuyển hàng cho các đầu mối của “Kim” là Tuấn Anh, Lệ và Điệp.

Công an đưa các đối tượng bị bắt giữ đi tạm giam, phục vụ công tác điều tra.



Võ Ngọc Sang và Trần Quốc Phương (là bạn của Tuấn Anh) do không có việc làm nên đã xin đến ở cùng và cùng thực hiện việc quảng cáo, buôn bán pháo với Tuấn Anh. Trong đó Tuấn Anh là người quản lý, điều hành việc buôn bán hàng cấm, chịu trách nhiệm nhập hàng, gửi hàng, thu tiền từ khách; Sang, Phương có nhiệm vụ lập các tài khoản mạng xã hội đăng bài quảng cáo, đóng gói các đơn hàng để Tuấn Anh gửi cho khách.

Sau khi bán thu được tiền lời, các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân, với mỗi loại pháo bán thành công các đối tượng hưởng lợi từ 50.000đ đến 200.000đ/loại. Nguyễn Văn Tiến, Dương Xuân Dũng; Phan Văn Phúc (SN 1993), Phan Văn Phúc (SN 1995), Trần Hữu Hợi, và Nguyễn Trạch Thông là các “đầu mối” cấp dưới của Tuấn Anh, các đối tượng mua pháo từ Tuấn Anh để bán lại, phân phối cho các đối tượng trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh; Lê Thị Minh Lệ và Nguyễn Văn Điệp là một trong các đầu mối phân phối của “Kim”, cũng bằng việc tạo lập các tài khoản mạng xã hội để quảng cáo rao bán pháo, thông qua ứng dụng ngân hàng số, dịch vụ chuyển phát các đối tượng đã nhiều lần thực hiện Buôn bán hàng cấm cho các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh và cả nước.

Hiện nay, vụ án đang được Công an huyện Lộc Hà điều tra, xử lý.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo BVPL