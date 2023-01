Hà Tĩnh siết chặt các tuyến biên giới, ngăn chặn pháo lậu và hàng giả

Trong đợt đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh như Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan… kiên quyết triệt phá các đường dây buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, đánh bạc, trộm cắp, lừa đảo. Điển hình là vụ bắt giữ 20 đối tượng thuộc đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng hoạt động lien tỉnh với số tiền giao dịch từ năm 2020 đến nay khoảng 6000 tỷ đồng.

Cùng với đó là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Cụ thể, tháng 11/2022, Công an huyện Thạch Hà đã xác lập, đấu tranh thành công 2 chuyên án về phạm tội lừa đảo, cho số lô số đề tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thủ thuật bán xe tại tỉnh Hải Dương, với số tiền hàng tỷ đồng.

Thiếu tá Nguyễn Kế Phú, Phó Trưởng Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Hành vi lừa đảo trên không gian mạng của nhóm đối tượng ở Thừa Thiên Huế từ 18 đến 20 tuổi bằng hình thức giả danh nhân viên xổ số và sử dụng các tài khoảng zalo, facebook cho số lô, số đề."

Một vụ vận chuyển pháo tại Hà Tĩnh bị bắt giữ.



Lực lượng công an tập trung chỉ đạo đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; đấu tranh triệt phá các đường dây mua, bán, vận chuyển ma túy; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, trộm cắp, tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật về môi trường...

Để kiềm chế, đẩy lùi các vụ phạm pháp, lực lượng công an Hà Tĩnh chú trọng công tác phòng ngừa; thực hiện quyết liệt công tác điều tra cơ bản từng địa bàn, nắm chắc các loại đối tượng thuộc diện quản lý đặc biệt để có phương án xử lý kịp thời, không phát sinh thành những điểm “nóng”, phức tạp.

Cùng với tập trung đấu tranh mạnh và trấn áp kịp thời tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Công an tỉnh Hà Tĩnh thành lập Tổ công tác đặc biệt 238 để tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông, hoạt động phạm tội, tàng trữ vũ khí nóng… góp phần răn đe, trấn áp các loại tội phạm. Kết quả, sau 1 tuần ra quân, tổ công tác 238 đã lập biên bản 46 trường hợp vi phạm về trật tự án toàn giao thông.

... Số lượng pháo rất lớn bị thu giữ.



Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Cho đến thời điểm hiện nay, tất cả các lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh đều đã triển khai mọi kế hoạch, nhiệm vụ. Đến nay mọi lĩnh vực công tác, từ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm cũng như xử lý các vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh trật tự đảm bảo bình yên cho người dân đang thu được kết quả rất tích cực".

Những ngày giáp tết Nguyên đán cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, trà trộn hàng giả, hàng nhái tiêu thụ để thu lợi bất chính. Là địa bàn giáp với nước bạn Lào, trên tuyến biên giới, các loại tội phạm luôn tiềm ẩn. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, liều lĩnh, ngụy trang kín đáo dưới nhiều hình thức khác nhau. Đó là lợi dụng việc xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, cất giấu hàng cấm, hàng giả trong người, trong hàng hóa cồng kềnh, dùng zalo làm phương tiện trao đổi, giao dịch.

Trong đó, đáng chú ý là tội phạm về vận chuyển, buôn bán pháo, với số lượng thu giữ hàng nghìn kg. Điển hình, ngày 23/12, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), qua kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát Lào nhập cảnh vào Việt Nam, do Đỗ Minh Tuấn (sinh năm 1993, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) làm chủ, lực lượng chức năng đã phát hiện 118 hộp pháo, loại 36 quả có trọng lượng khoảng 130 kg.

Dịp Tết tội phạm buôn bán pháo gia tăng.



Ông Phạm Tiến Thành, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: "Việc buôn bán pháo nổ diễn ra quanh năm, nhưng đến Tết thì nguy cơ cao hơn. Hành vi chủ yếu dựa vào hầm, hố trong xe, trong hàng hoá hòng qua mắt lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng hải quan".

Với 71 vụ, 111 đối tượng chế tạo, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép mà lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ thời gian qua cho thấy, tội phạm về buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn diễn biến phức tạp. Hơn bao giờ hết, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự đồng hành, tố gác tội phạm của người dân sẽ giúp lực lượng chức năng tại tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.../.

Tác giả: Huy Nam

Nguồn tin: Báo VOV