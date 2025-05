Phát hiện nữ chủ quán cà phê chết trong quán

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 4-5, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của chủ quán cà phê trên đường Phạm Hùng, xã Trung An, TP Mỹ Tho.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3-5, hàng xóm gần quán cà phê trên đường Phạm Hùng không thấy chị N.T.D. mở cửa quán để bán.

Đến khoảng 18h cùng ngày, bà M. đến quán để tìm chị D. thì phát hiện cửa quán không khóa, chỉ khép hờ.

Bà M. tìm kiếm thì phát hiện chị D. nằm trên nệm đặt dưới đất, không mặc quần áo, cơ thể được che lại bằng tấm khăn và mền. Qua kiểm tra thì phát hiện chị D. đã qua đời.

...

Vụ việc được bà M. trình báo công an.

Công an tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ việc.

Phát hiện thi thể nữ không mặc quần áo trong quán cà phê ở Mỹ Tho, công an đang điều tra - Video: HOÀI THƯƠNG

Tác giả: Hoài Thương



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ