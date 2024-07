Phát hiện 8 nam, nữ phê ma túy tại quán karaoke Paris

Pháp luật

Sáng 12/7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp Công an TP Tam Kỳ phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng (4 nam, 4 nữ) phê ma túy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Paris (120-Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ).