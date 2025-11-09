Phát hiện 7 khẩu súng tại khu vực hầm một tòa nhà ở Hải Phòng

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 7/11, trong quá trình thi công tháo dỡ tại Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thủy số 1 (số 8 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng), anh Vũ Hoài Nam (SN 1990, công nhân thi công) đã phát hiện tại khu vực hầm của tòa nhà 3 tầng có 7 khẩu súng (nghi là súng quân dụng) không rõ chủng loại, trong tình trạng đã cũ, han gỉ.

Anh Vũ Hoài Nam giao nộp 7 khẩu súng

Ngay sau khi phát hiện, anh Nam đã chủ động thông báo và giao nộp toàn bộ số tang vật cho Công an phường Hồng Bàng.

Công an phường Hồng Bàng đã tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn