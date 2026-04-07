Phẫn nộ cảnh sản phụ bị hành hung trước giờ sinh

Người đàn ông tát mạnh vào mặt sản phụ còn chửi bới, đe dọa - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 7-4, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ghi lại cảnh một sản phụ bị hành hung tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (khu vực Bảo Lộc).

Sự việc khiến những người chứng kiến và cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng.

Trong đoạn video, tiếng một người dân có mặt tại hiện trường thốt lên đầy kinh hãi: "Khiếp dã man vậy!".

Theo thông tin từ bệnh viện, nạn nhân trong vụ việc là chị P.T.K.L. (20 tuổi, ngụ tại thôn 19, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng). Chị L. nhập viện vào trưa ngày 3-4 trong tình trạng mang song thai 33 tuần, chuyển dạ sinh non trên nền vết mổ cũ mới chỉ 20 tháng.

Sau khi khám xong, chị L. và một người đàn ông có nói chuyện với nhau ở khu vực sân bệnh viện. Bất ngờ, người đàn ông tát mạnh vào mặt sản phụ P.T.K.L.. Cú tát khiến sản phụ P.T.K.L. choáng váng muốn ngã.

Ngay lập tức những điều dưỡng và nhân viên bệnh viện đã can thiệp để bảo vệ sản phụ trước những đòn tấn công tiếp theo từ người đàn ông.

...

Đại diện Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng cho biết sau khi tách sản phụ ra khỏi khu vực có người đàn ông nói trên thì các bác sĩ tiếp tục thăm khám và theo dõi sức khỏe cho sản phụ.

Do đó bệnh viện chưa có thông tin về người đã tát sản phụ. Tuy nhiên qua nắm thông tin thì người này là người có mối quan hệ tình cảm với sản phụ P.T.K.L..

Sản phụ được chăm sóc sinh đôi an toàn Cũng theo Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng, đến 4h30 ngày 6-4, chị L. được chỉ định mổ lấy thai. Hai bé gái có cân nặng lần lượt là 1,5kg và 1,7kg chào đời và hiện đang được chăm sóc tích cực tại khoa nhi sơ sinh do sinh thiếu tháng. Ghi nhận đến 7h30 ngày 7-4, chị L. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định, vết mổ đã khô.

Tác giả: M.V

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ