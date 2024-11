Ôtô biến dạng khi đâm vào container, 6 thanh niên tử vong tại chỗ

Your browser does not support the video tag.

Theo Indiatoday, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h30 sáng ngày 12/11, tại ONGC Chowk, quận Dehradun, bang Uttarakhand, Ấn Độ, nơi một chiếc xe Innova chạy quá tốc độ đã đâm vào phía sau một chiếc xe container, khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng, cảnh sát cho biết.

Theo cảnh sát, 6 người đã tử vong - ba nam và ba nữ, tất cả đều dưới 25 tuổi - đã tử vong ngay tại chỗ. Một người khác được xác định là Siddhesh Agrawal, 25 tuổi, đã sống sót nhưng đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Synergy.

Chiếc xe ô tô biến dạng sau va chạm.

...



Các báo cáo cho thấy nhóm này đã lái xe ra ngoài vào đêm muộn trước khi xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định và nhà chức trách đang xem lại đoạn camera giám sát từ khu vực này.

Tài xế ô tô địa phương Sunil, người đã làm việc trên tuyến đường này hơn 15 năm, lưu ý rằng tình trạng chạy quá tốc độ rất phổ biến trên đoạn đường này.

Cảnh sát tuyên bố cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn