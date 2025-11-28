Ông Vũ Đại Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 28-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã thực hiện miễn nhiệm, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội thuộc thẩm quyền HĐND.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự phiên họp.

Cụ thể, với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung do Bộ Chính trị cho thôi nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội theo nguyện vọng cá nhân, vì lý do sức khỏe.

Tiếp đó, HĐND TP Hà Nội tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tập thể lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội chụp ảnh chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng - Ảnh: NAM TRẦN



Cụ thể, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng đã được Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giới thiệu để HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP Hà Nội sau đó đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Vũ Đại Thắng.

Kết quả kiểm phiếu với đa số đại biểu có mặt tán thành, ông Vũ Đại Thắng chính thức được HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ Chính trị quyết định ông Vũ Đại Thắng thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

