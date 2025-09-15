Financial Times: Trung Quốc mời ông Trump thăm, Nhà Trắng chưa phản hồi

Ông Trump và ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Nhật Bản năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Theo tờ Financial Times, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Tây Ban Nha vào hôm nay 14-9 để tham dự vòng đàm phán thứ tư giữa hai nước về thương mại.

Tuy nhiên với một số người, họ tin rằng điều này sẽ mở đường cho Tổng thống Trump đến thăm Bắc Kinh ngay trước Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ngày 31-10 tại Hàn Quốc.

Những ngày gần đây, hai quan chức trong nội các Mỹ, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đã trao đổi với các đối tác Trung Quốc, làm dấy lên đồn đoán về một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên tiến triển không đầy đủ trong các cuộc đàm phán Mỹ - Trung đã làm giảm khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh, và khiến khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc gặp kín tại APEC trở nên cao hơn, theo những người am hiểu tình hình.

Bà Sarah Beran, cựu quan chức cấp cao của Nhà Trắng về Trung Quốc, cho biết các cuộc gọi và cuộc họp tại Madrid là "sự chuẩn bị rõ ràng cho một cuộc gặp cấp lãnh đạo", nhưng vẫn chưa rõ các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau ở đâu.

"Có thể vẫn còn nhiều quan điểm trái chiều về việc ông Trump và ông Tập nên gặp nhau ở Bắc Kinh hay tại APEC", bà Beran, hiện là đối tác tại công ty tư vấn Macro Advisory Partners, cho biết.

"Ngoài ra Bắc Kinh vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem chính quyền ông Trump muốn gì - một thỏa thuận thực sự, các cuộc đàm phán liên tục, hay một buổi chụp ảnh chung ở Bắc Kinh", bà này nói tiếp.

...

Một người am hiểu các cuộc đàm phán cho biết một trở ngại lớn là sự thất vọng của Mỹ đối với Trung Quốc vì không siết chặt việc xuất khẩu hóa chất được sử dụng để sản xuất fentanyl, một loại thuốc phiện tổng hợp gây chết người.

Bắc Kinh đã đề nghị hành động, nhưng chỉ khi Washington bãi bỏ thuế quan liên quan đến fentanyl mà ông Trump áp đặt lên Trung Quốc. Ngược lại, Mỹ khăng khăng yêu cầu Trung Quốc phải hành động và thể hiện kết quả trước khi có bất kỳ sự giảm thuế nào.

Bà Wendy Cutler, Phó chủ tịch Viện Chính sách xã hội châu Á, nhận định dường như Mỹ và Trung Quốc không có đủ thời gian để đạt được một thỏa thuận thương mại - một lý do đủ để biện minh cho việc ông Trump đến Bắc Kinh.

"Nhiều khả năng họ sẽ gặp nhau tại APEC và công bố một loạt các kết quả chứ không phải là một thỏa thuận thương mại", bà này suy đoán.

Chuyên gia Gabe Wildau nhận xét Tổng thống Trump rất thích sự hào nhoáng của các chuyến thăm cấp cao, nhưng khó có thể thấy ông đến thăm Trung Quốc mà không có một thỏa thuận. "Sự phô trương của một chuyến thăm cấp nhà nước sẽ trở nên vô nghĩa nếu không mang lại nhiều kết quả thực chất", vị này lập luận.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump đã "bày tỏ sự cởi mở" về việc gặp ông Tập, song cho hay họ không có thông báo nào về một cuộc gặp tiềm năng. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ từ chối bình luận.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

