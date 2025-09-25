Quyết định lạ của ông Trump với ảnh ông Biden trên 'Đại lộ Danh vọng Tổng thống'

“Đại lộ Danh vọng Tổng thống” vừa được khánh thành dọc hành lang Cánh Tây Nhà Trắng, trưng bày chân dung các tổng thống Mỹ trong khung mạ vàng. Tuy nhiên, thay vì treo chân dung của cựu Tổng thống Joe Biden, Nhà Trắng lại đặt một bức ảnh chiếc máy ký tự động (autopen) đang ký tên Biden - Ảnh: THE WHITE HOUSE

Theo Đài CNN ngày 25-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump khánh thành một khu trưng bày mới mang tên “Đại lộ Danh vọng Tổng thống” tại hành lang Nhà Trắng.

“Một Đại lộ Danh vọng Tổng thống đã xuất hiện tại hành lang Cánh Tây”, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Trump kiêm cố vấn truyền thông Margo Martin viết trên X ngày 24-9, kèm theo một video cho thấy loạt chân dung đen trắng của các tổng thống Mỹ trong khung vàng treo dọc hành lang.

Tuy nhiên, có một bức hình của một cựu tổng thống lại gây chú ý: ông Joe Biden. Theo đó, thay vì ảnh chân dung, ông được đại diện bằng một tấm ảnh chiếc máy ký tự động (autopen).

Truyền thông Mỹ cho biết ông Trump từ lâu đã chỉ trích việc ông Biden sử dụng autopen để ký các lệnh ân xá, sắc lệnh hành pháp và văn kiện quan trọng.

Hồi tháng 6, ông cũng ra lệnh mở cuộc điều tra về “tình trạng suy giảm nhận thức” của ông Biden và việc dùng autopen, đồng thời yêu cầu rà soát các chính sách được ký bằng thiết bị này.

Trước cáo buộc trên, ông Biden đã lên tiếng bác bỏ và tuyên bố: “Chính tôi là người đưa ra các quyết định trong nhiệm kỳ tổng thống. Tôi là người quyết định về lệnh ân xá, sắc lệnh hành pháp, luật pháp và tuyên bố. Bất kỳ ý kiến nào cho rằng tôi không làm vậy đều lố bịch và sai sự thật”.

Về vụ trưng bày mới nhất, hiện phía ông Biden chưa đưa ra bình luận.

...

Ý tưởng thay thế chân dung cựu Tổng thống Biden bằng hình ảnh autopen từng được ông Trump hé lộ trong một cuộc phỏng vấn vài tuần trước, khi ông tuyên bố “không phải tổng thống nào cũng được đối xử bình đẳng”.

Trước đây, ông Trump cũng đã nhiều lần di dời chân dung của các tổng thống khác, bao gồm các ông Barack Obama và George W. Bush, và thay thế chân dung của cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton bằng chân dung của chính ông.

Ngoài ra, ông cũng bắt đầu cải tạo Vườn Hồng Nhà Trắng - lát cỏ bằng đá cẩm thạch và gạch đá, lắp hệ thống chiếu sáng và loa mới để tổ chức sự kiện - theo phong cách Mar-a-Lago và sẽ là nơi ông Trump thường dùng bữa ngoài trời, được đặt biệt danh “Câu lạc bộ Vườn Hồng”.

Theo lịch trình, ông Trump sẽ tổ chức tiệc tối “Câu lạc bộ Vườn Hồng” với nội các và các quan chức cấp cao trong tuần này, cũng là dịp đầu tiên khách mời được chiêm ngưỡng khu “Đại lộ Danh vọng Tổng thống” vừa được khánh thành.

Trong khi đó, một số cựu quan chức chính quyền ông Biden chỉ trích động thái này, cho rằng Nhà Trắng của ông Trump “chỉ tập trung vào hình thức thay vì chính sách giúp người dân”.

"Vẫn luôn ấn tượng trước sự tập trung cao độ của Nhà Trắng vào cam kết ngay từ ngày đầu tiên của ông Trump là giảm giá cả, cũng như tất cả các bước họ đang thực hiện để giúp cuộc sống của các gia đình khó khăn trở nên dễ dàng hơn", ông Chris Meagher, cựu Phó thư ký báo chí của ông Biden, bình luận trên X về việc trang trí lại lối đi.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

