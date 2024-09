Ông Donald Trump lên tiếng sau khi bị ám sát hụt lúc chơi golf

Hình ảnh khẩu súng, ba lô và máy quay nghi phạm bỏ lại phía ngoài sân golf

Trong email gửi đến những người ủng hộ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Có tiếng súng nổ gần tôi, nhưng trước khi tin đồn bắt đầu lan rộng ngoài tầm kiểm soát, tôi muốn các bạn nghe điều này trước: Tôi an toàn và khỏe mạnh!”.

“Không gì có thể làm tôi chùn bước. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng!”, cựu Tổng thống Trump cho biết thêm sau khi bị ám sát hụt lúc chơi golf ở bang Florida.

“Cựu Tổng thống Trump an toàn sau tiếng súng nổ gần ông ấy”, Steven Cheung, Giám đốc truyền thông trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho hay, song không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ bang Ohio, ông JD Vance, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa, cho biết: “Tôi rất vui vì ông Trump an toàn. Tôi đã nói chuyện với ông ấy trước khi tin tức được công khai và thật ngạc nhiên là ông ấy vẫn rất vui vẻ”.

Đoạn video hình ảnh vật dụng nghi phạm bỏ lại hiện trường và cảnh sát dừng xe, bắt giữ nghi phạm

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một trong những đồng minh hàng đầu của ông Trump trong Quốc hội Mỹ, thông tin ông đã nói chuyện với cựu Tổng thống Trump sau vụ việc. Thượng nghị sĩ Graham nói rằng ông Trump “có tinh thần tốt” và là “một trong những người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết”.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Martin thông báo, một nghi phạm “được cho là có liên quan đến vụ nổ súng tại Sân golf quốc tế Trump ở hạt Palm Beach” đã bị bắt giữ sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát trưởng hạt Martin, Ric Bradshaw nói rằng, nghi phạm có vẻ “bình tĩnh” khi bị cảnh sát bắt giữ.

Tờ New York Times và kênh truyền hình Fox News cho biết, đối tượng này tên là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, sống tại bang Hawaii của Mỹ. Tuy nhiên, các hãng tin này không đưa ra thông tin cụ thể.

Tác giả: Hoàng Cường

Nguồn tin: anninhthudo.vn