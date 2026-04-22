NÓNG: Ông Trump gia hạn ngừng bắn, vài giờ trước khi hết hạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ông Trump gia hạn ngừng bắn, ông Vance không đi Pakistan

Theo Hãng tin AFP, ngày 21-4 giờ Mỹ (sáng 22-4 giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn của nước này với Iran nhằm tạo thêm thời gian cho đàm phán. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ duy trì phỏng tỏa các cảng của Iran.

"Dựa trên thực tế là Chính phủ Iran đang bị rạn nứt nghiêm trọng - điều không nằm ngoài dự đoán, và theo đề nghị của Thống soái Asim Munir cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, chúng tôi đã được yêu cầu tạm hoãn cuộc tấn công vào Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra một đề xuất thống nhất.

Vì vậy, tôi đã chỉ đạo quân đội của chúng ta tiếp tục duy trì phong tỏa và, về mọi mặt khác, luôn ở trong trạng thái sẵn sàng hành động. Theo đó, tôi sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi đề xuất của phía Iran được trình lên và các cuộc thảo luận được hoàn tất, theo bất kỳ kết quả nào", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Diễn biến này diễn ra không lâu trước thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran dự kiến kết thúc vào 6h50 sáng 22-4 (giờ Việt Nam).

Ngay sau thông báo về việc gia hạn ngừng bắn, Nhà Trắng cho biết Phó tổng thống JD Vance sẽ không đến Pakistan tham dự vòng đàm phán thứ hai như dự kiến.

"Trong bối cảnh bài đăng của Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đang chờ đợi đề xuất từ phía Iran, chuyến đi tới Pakistan sẽ không diễn ra hôm nay. Mọi thông tin cập nhật thêm về các cuộc gặp trực tiếp sẽ được Nhà Trắng công bố", một quan chức Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố, theo Đài CNN.

Trước thông báo của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết quyết định cuối cùng về việc Iran có tham gia đàm phán hay không vẫn chưa được đưa ra, đồng thời cáo buộc Washington có "hành vi mâu thuẫn và các hành động không thể chấp nhận".

Iran cũng cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở sản xuất dầu của các nước láng giềng vùng Vịnh nếu lãnh thổ của họ bị sử dụng để tấn công Iran sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực.

Pakistan hoan nghênh

Theo Hãng tin Reuters, sau thông báo của ông Trump, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif - quốc gia trung gian trong đàm phán Mỹ - Iran - bày tỏ cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ vì đã chấp nhận đề nghị gia hạn ngừng bắn với Iran mà Islamabad đã đưa ra, nhằm tạo điều kiện cho tiến trình ngoại giao.

"Tôi chân thành hy vọng rằng cả hai bên sẽ tiếp tục tuân thủ lệnh ngừng bắn và có thể đạt được một 'thỏa thuận hòa bình' toàn diện trong vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra tại Islamabad, để chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột", ông Sharif viết một bài đăng trên X.

Cố vấn Chủ tịch Quốc hội Iran: Mỹ gia hạn ngừng bắn là câu giờ tấn công

Theo Đài Al Jazeera của Qatar, ông Mahdi Mohammadi - cố vấn Chủ tịch Quốc hội Iran - cho rằng việc ông Trump gia hạn ngừng bắn là để "câu giờ cho một đòn tấn công bất ngờ".

"Bên thua cuộc không thể áp đặt điều kiện. Việc tiếp tục bao vây không khác gì ném bom và phải được đáp trả bằng hành động quân sự. Hơn nữa, việc ông Trump gia hạn ngừng bắn chắc chắn là một mưu đồ nhằm câu giờ cho một cuộc tấn công bất ngờ. Đã đến lúc Iran giành thế chủ động", ông Mohammadi viết trên mạng xã hội.

Tác giả: THANH HIỀN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ