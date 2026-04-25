Trung Quốc bất ngờ kêu gọi công dân sơ tán khỏi Iran

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: GLOBAL TIMES

Theo Thời báo Hoàn Cầu, từ hôm qua 23-4, Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran đã nhắc lại khuyến cáo an ninh, theo đó kêu gọi công dân Trung Quốc tuân thủ nghiêm các hướng dẫn về an toàn, nâng cao cảnh giác, tránh các khu vực nhạy cảm như cơ sở quân sự và cơ quan chính phủ.

Đồng thời họ khuyến cáo công dân Trung Quốc "sơ tán hoặc di dời đến khu vực an toàn hơn" nếu có thể.

Thông báo cũng nhắc lại Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó đã khuyến cáo không nên đến Iran dưới mọi hình thức.

Theo tuyên bố được phát qua tài khoản WeChat chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc, mặc dù một số khu vực trong không phận Iran đã được mở lại, tình hình khu vực vẫn rất khó lường và môi trường an ninh còn phức tạp, biến động.

Họ lưu ý trong trường hợp khẩn cấp, công dân Trung Quốc cần nhanh chóng liên hệ với cảnh sát địa phương và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc.

Tuyên bố cũng cảnh báo rằng những người vẫn quyết định đến Iran bất chấp khuyến cáo có thể phải đối mặt với rủi ro an ninh cực kỳ cao, và khả năng nhận được hỗ trợ lãnh sự có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Chưa rõ việc Trung Quốc nhắc lại khuyến cáo an ninh nói trên có báo hiệu điều gì hay không.

Vào ngày 27-2-2026, Tân Hoa xã từng tường thuật Trung Quốc đã khuyến cáo công dân nước này tránh đến Iran và kêu gọi những công dân đang ở Iran sơ tán càng sớm càng tốt, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng lúc đó.

Một ngày sau, ngày 28-2, Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công vào Iran, khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.

Đến ngày 1-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán, các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran tiếp tục nhắc nhở công dân Trung Quốc ở Iran sơ tán đến các khu vực an toàn càng sớm càng tốt bằng những phương thức phù hợp. Lúc đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Hiện nay ông Trump đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran vô thời hạn. Nhưng trong diễn biến đáng chú ý ngày 24-4, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, 3 tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang hoạt động đồng thời tại Trung Đông.

Các tàu sân bay này là USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford và USS George H.W. Bush, mang theo hơn 200 máy bay cùng khoảng 15.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.

Tác giả: THANH BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ