Ô tô đâm nát tường, bay như phim hành động trên phố

Anar Shahmar oglu Najafov, 51 tuổi, đang lái một chiếc xe ô tô điện BYD màu trắng thì anh ta đâm xuyên qua rào chắn bê tông ở Baku, Azerbaijan.

Đoạn clip cho thấy chiếc xe đột ngột tăng tốc, bay lên không trung sau cú va chạm và rơi xuống đường bên dưới trong khi dòng xe cộ đang di chuyển vào ngày 10/4.

Chiếc xe ô tô mất lái đâm nát bức tường.

Chiếc xe điện sau đó đâm vào bức tường khác và va chạm với một chiếc Ford trước khi dừng lại giữa đường. Một hành khách nữ 49 tuổi được cho là bị bầm tím ngực. Cô đã được đưa đến một bệnh viện gần đó để cấp cứu và sau đó được xuất viện để chăm sóc ngoại trú.

Najafov, bị rách đầu gối trái, đã được đưa đến Trung tâm y tế Sabunchu. Các bác sĩ xác nhận anh hiện đang trong tình trạng ổn định.

Vụ tai nạn đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng ở cả hai hướng. Các sĩ quan cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân của vụ việc.

