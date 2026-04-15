Nước không ô nhiễm, vì sao rừng ngập mặn vẫn c.h.ế.t trắng tại Hà Tĩnh?

Ngày 14.4, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, đã có văn bản gửi UBND phường Hải Ninh liên quan đến tình trạng rừng ngập mặn bị chết trên địa bàn.

Trước đó, sau khi nhận được báo cáo của địa phương về hiện tượng cây sú (vẹt) chết bất thường, đơn vị này đã phối hợp với các phòng, chi cục chuyên môn tổ chức kiểm tra thực địa.

Hình ảnh rừng ngập mặn ven biển tại phường Hải Ninh chết trắng



Kết quả cho thấy, khu vực có 3 loài cây gồm mắm biển, bần chua và trang. Trong đó, chỉ riêng loài mắm biển, được trồng từ năm 1994 thuộc dự án Oxfam, ghi nhận tình trạng chết hàng loạt.

Tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 5ha, trong đó khoảng 3ha cây chết hoàn toàn với biểu hiện cành khô, rễ thối. Khoảng 2ha còn lại xuất hiện tình trạng vàng lá, héo rũ, khô dần từ ngọn. Diện tích này thuộc lô 1, khoảnh 4, tiểu khu 349A, nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ do UBND phường Hải Ninh quản lý.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước quan trắc cho kết quả không ô nhiễm



Theo báo cáo của địa phương, hiện tượng cây chết xuất hiện từ tháng 11.2025, sau thời gian mưa lớn kéo dài gây ngập lụt khoảng 26 đến 30 ngày do ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025. Cùng với đó là sự biến động bất thường của thủy triều, làm thay đổi môi trường sống của cây.

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế không ghi nhận dấu hiệu sâu bệnh hay sinh vật gây hại. Thân cây khi cắt ngang vẫn còn tươi, gỗ sáng màu, không có biểu hiện bất thường. Khu vực xung quanh cũng không phát hiện nguồn gây ô nhiễm.

Cây ngập mặn chết khô, trơ thân



Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy, các chỉ số môi trường đều nằm trong ngưỡng cho phép, phù hợp quy chuẩn hiện hành. Điều kiện đất đai, khí hậu, độ mặn cơ bản vẫn đảm bảo cho cây sinh trưởng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường bước đầu nhận định, nguyên nhân không xuất phát từ ô nhiễm nước hay sinh vật gây hại, song chưa thể xác định cụ thể yếu tố dẫn đến tình trạng cây chết.

Việc rừng ngập mặn phòng hộ chết khô dấy lên lo ngại về chức năng chắn sóng, bảo vệ tuyến đê ven biển



Đơn vị này đề nghị UBND phường Hải Ninh tiếp tục bảo vệ nguyên trạng khu vực rừng bị ảnh hưởng, theo dõi diễn biến và báo cáo kịp thời. Đồng thời, địa phương cần rà soát hồ sơ, lập biên bản hiện trường đầy đủ làm cơ sở cho việc đề xuất phương án xử lý.

Sở cũng khuyến nghị mời các nhà khoa học và chuyên gia về rừng ngập mặn tham gia khảo sát, đánh giá nhằm làm rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá